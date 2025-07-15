Автоматическое уничтожение "Шахедов": как быстро БПЛА-перехватчики могут получить "машинное зрение"

Украинские военные уже активно используют технологию "машинного зрения" для автоматического донаведения FPV-дронов на цели. Однако внедрение этого решения для борьбы с "Шахедами" связано с рядом трудностей.

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Системы донаведения, такие как TFL-1 от The Fourth Law (TFL), поднимают шансы на перехват БПЛА и снижают требования к мастерству операторов. Об их возможном использовании в борьбе с "Шахедами" рассказал основатель и глава компании TFL Ярослав Ажнюк порталу Defense Express.

По его словам, многие люди имеют ошибочное представление о проблематике "машинного зрения", считая самым сложным моментом обнаружения и отслеживания целей. Однако гораздо более сложной задачей для разработчиков является управление. Чем больше скорости — тем сложнее.

"Еще сложнее становится, когда речь идет о разреженности воздуха на значительных высотах, о ветрах на них, о воздушном потоке, который образуется за "Шахедом". По сравнению с наземной целью, в этом случае, атака осуществляется по объекту, который движется в трех плоскостях. Поэтому в вопросе автономного наведения для зенитных дронов все далеко не так просто, как кажется", — пояснил Ярослав Ажнюк.

Эксперт отметил, что только изучение проблематики этой темы может занять недели. В издании добавили, что еще год назад были надежды на скорое появление дронов с "машинным зрением", однако серийное производство стартует только сейчас.

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Глава TFL отметил, что разработка системы TFL-1 требовала полной концентрации над созданием системы донаведения, которая будет работать только с квадрокоптерами. Сейчас ее нельзя просто интегрировать на БПЛА типа "крыло", например на дрон-камикадзе "Булава".

При этом в компании считают, что такое решение может появиться при наличии соответствующего финансирования и заказа. По предварительной оценке Ярослава Ажнюка, минимальный срок появления готовой технологии — 4 месяца с момента начала формирования команды.

Напомним, в Украине уже было зафиксировано применение дрона "Шахед" с искусственным интеллектом.

Фокус также писал о том, что дрон ВСУ сбил российский БПЛА Zala, оснащенный машинным зрением.