Дрон ВСУ сбил "умный" российский БПЛА Zala: машинное зрение не помогло (видео)

Расчет 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил с помощью БПЛА-перехватчика от "Диких Шершней" российский разведывательный беспилотник Zala, оснащенный системой уклонения от подобных ударов.

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Кадры уничтожения дрона Zala "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале. Они отметили, что машинное зрение позволяет вражеским беспилотникам фиксировать украинские перехватчики.

Дрон ВСУ уничтожил БПЛА Zala с машинным зрением

На видео видно, как после приближения дрона ВСУ российская Zala начинает маневрировать в воздухе. Несмотря на это, украинским операторам удалось уничтожить вражеский БПЛА.

Что известно о дронах Zala с машинным зрением

По данным Defense Express, россияне нашли решение на базе машинного зрения и искусственного интеллекта, которое позволяет БПЛА автоматически делать виражи, чтобы уклоняться от зенитных дронов.

В свою очередь украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ уже серийно производит дроны Zala со встроенной системой "Уклонист". Модель называется Z16, и она имеет новый интерфейсный модуль с двумя HDMI.

Как объясняет специалист, компьютер через камеру "видит" преследователя и на основе его положения дает команду на маневр. По задумке разработчиков, Zala должна делать резкие маневры, пока у зенитного FPV-дрона не закончится заряд.

Напомним, ранее бойцы подразделения BULAVA из Отдельной президентской бригады ВСУ имени Богдана Хмельницкого уничтожили российский дрон-камикадзе "Привет" с помощью FPV-дрона.