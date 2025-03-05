Взорвали в воздухе: ВСУ уничтожили российский БПЛА-камикадзе "Привет" FPV-дроном (видео)

Украинские защитники нанесли удар по российскому беспилотнику с помощью FPV-дрона от компании "Дикие Шершни".

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Бойцы подразделения BULAVA из Отдельной президентской бригады ВСУ имени Богдана Хмельницкого уничтожили российский дрон-камикадзе "Привет" с помощью FPV-дрона. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале компании "Дикие Шершни".

Момент удара зафиксировал другой украинский дрон. На видео можно увидеть, как украинский БПЛА приближается к российскому беспилотнику в воздухе, после чего следует мощный врыв.

Модель украинского БПЛА не уточняется, однако известно, что речь идет об аппарате от команды разработчиков "Дикие Шершни". Эта компания, в частности, производит скоростные дроны Sting, предназначенные для перехвата российских "Шахедов".

Отметим, что дроны линейки "Привет" разработало конструкторское бюро "ОКО" из Санкт-Петербурга. В июне 2023 года россияне впервые применили модель "Привет-82" в войне против Украины.

Дрон "Привет-82" Фото: Скриншот

"Привет-82" — это дрон самолетного типа с видом от первого лица (FPV). По словам разработчиков, может нести 5,5 кг взрывчатки, развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать расстояние до 30 км. Он состоит из очень дешевых компонентов, что позволяет производить такие беспилотники в большом количестве — до 100 единиц в день или до 36 500 единиц в год.

Кроме того, в РФ представили модель под названием "Привет-82Р", получившую крылья побольше и другую форму хвоста. Утверждается, что она предназначена для ведения разведки, поскольку может проводить в полете на два часа дольше.

Напомним, украинская компания "Дикие Шершни" также представила новый серийный FPV-дрон "Перевертень", предназначенный для уничтожения российских беспилотников в воздухе.