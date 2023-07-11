Опасное оружие или "разводняк": чем грозят украинцам дешевые дроны "Привет-82" из РФ

Производители хвастаются боевым применением и обещают поставлять армии РФ по сто БПЛА в день, но пока не могут получить контракт от Минобороны. Украинские военные уже знают, что им противопоставить.

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Россияне пытаются усилить свою армию сверхдешевыми дронами-камикадзе "Привет-82" на фоне дефицита вооружения. Украинский "Центр журналистских расследований" выяснил, смогут ли они стать опасным оружием на поле боя.

Дроны "Привет-82": производители и характеристики

Конструкторское бюро "ОКО" из Санкт-Петербурга начала разработку дронов линейки "Привет" осенью 2022 года, а в июне флагманскую модель "Привет-82" впервые применили на войне в Украине. Российские СМИ с марта 2023 года активно освещают работу конструкторов, а сами они уверяют, что обеспечат армию эффективными многофункциональными БПЛА. Правда, у КБ нет лицензии на производство оружия, поэтому они передают свои самолеты на фронт без боевой части — военные должны устанавливать ее самостоятельно.

Демонстрация российского дрона "Привет-82" Фото: Telegram

"Привет-82" — это дрон самолетного типа с видом от первого лица (FPV). По словам разработчиков, может нести 5,5 кг взрывчатки, развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать расстояние до 30 км. Он состоит из очень дешевых компонентов, что позволяет производить такие беспилотники в большом количестве — до 100 единиц в день или до 36500 единиц в год. В июне соучредитель КБ "Око" Вадим Жернов оценил стоимость одного аппарата в 150 тысяч рублей (примерно $1600).

Россияне также представили прототип новой модели под названием "Привет-82Р", получившая крылья побольше и другую форму хвоста. Утверждается, что она предназначена для ведения разведки, поскольку может проводить в полете на два часа дольше.

"Привет-82" применяют в Украине

Согласно российским СМИ, в начале июня беспилотники "Привет-82" начали испытывать в боевых условиях добровольческие подразделения "Каскад" и "Восток", а также ЧВК "Вагнера" и Росгвардии. 17 июня агентство ТАСС сообщило, будто такой дрон поразил опорный пункт ВСУ, пролетев 12 км. В КБ "Око" заявил, что российские военные применили тактику "подхвата", когда одна команда запустила БПЛА из тыла, а другая приняла управление уже на передовой и довела до цели.

В качестве доказательства бюро предоставило видео с бортовой камеры "Привет-82", но оно обрывается перед ударом, а записи с разведывательного дрона нет. Таким образом нет достоверного подтверждения, что БПЛА сработал, как запланировано, и нанес какой-либо ущерб.

Российский дрон "Привет-82" в оккупированном Донецке Фото: Telegram

В КБ "Око" заявили о простоте управления "Приветом", якобы, оператор практически не обучался пилотировать FPV-дроны, а его опыт на момент атаки составлял всего один день. Как уверяют россияне, чтобы освоить полеты с "Привет-82" достаточно всего два дня — по одному на теорию и практику. При этом операторы FPV-коптеров легко переходят на самолеты-камикадзе.

Специалист украинской академии DRONARIUM на условиях анонимности прокомментировал возможности новых российских БПЛА. По его словам, FPV-дроны отличаются от обычных квадрокоптеров таких, как DJI Mavic, которые по сложности напоминают радиоуправляемые игрушки для детей. Для пилотирования беспилотников от первого лица необходимы особые навыки и многочасовая практика.

"Нужно с большим сомнением относиться к подобным сообщениям, потому что процент правдивости такого успешного результата применения чрезвычайно мал", — отметил он.

Будущее проекта "Привет-82"

10 июня сооснователь КБ "Око" Вадим Жирнов заявил в интервью пропагандисту Максиму Калашникову, что дрон "Привет-82" прошел испытания Минобороны РФ, специалисты ведомства проверили заявленные разработчиками дальность и время полета со стандартной нагрузкой. По его словам, беспилотник штатно запустился, маневрировал, включал и отключал двигатели по команде оператора, пикировал на цель и стабильно управлялся. После этого бюро получило заявки от подразделений ВС РФ на 300-400 "Приветов".

Вот только получить государственный оборонный заказ в России непросто. Командир подразделения беспилотных авиационных комплексов Сил специальных операций ВСУ (имя сохранили в тайне) сомневается, что Министерство обороны одобрит такой контракт.

"Если мы говорим о "Привете-82", то $1,5 тыс. могут быть себестоимостью. Это обычные FPV-крылья, летящие на двух самых популярных частотах. Добавим стоимость катапульты и ретранслятора, имеем еще $5 тыс. Начинка – 100% Китай (гражданский). МО РФ на это не купится. Это разводняк волонтеров. Противопоставить этому дрону можно РЭБ, который будет глушить их частоты. Но он не пойдет в серию. Если пойдет, то в своей тупости и алчности орки переплюнут самих себя", — предположил украинский военный.

18 июня, сразу после демонстрации "успешного применения" беспилотников, Вадим Жернов объявил сбор на два "Привета-82Р" для российских военных. Судя по Telegram-каналу КБ "Око", нужную сумму в 400 000 рублей они до сих пор не смогли привлечь.

В апреле основатель КБ "Око" Андрей Иванов рассказал, как российские войска могут применять дроны "Привет-82". По его словам, беспилотники могут поражать разные типы целей, в том числе бронетехнику и комплексы ПВО, а при достаточном количестве летательных аппаратов способна "заменить артиллерию".