Россияне отправляют на фронт дроны-камикадзе "Привет": как их могут применять

По словам создателей, "Привет-82" поднимает взрывчатку весом 5,5 кг, что сопоставимо с боевой частью серийных дронов "Ланцет".

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Российское конструкторское бюро "Око" готовится отправить на фронт в Украину первые ударные дроны "Привет-82". Основатель предприятия Андрей Иванов заявил об этом в интервью "Russia Today".

Он утверждает, что инженеры КБ "Око" уже полностью разработали и испытали свои дроны-камикадзе. Вскоре несколько пробных партий "Привет-82" добровольческим формированиям российской армии, которые воюют в Украине на передовой. На своем Telegam-канале КБ также уверяет, что обучает управлению такими беспилотниками бойцов 40-й бригады морской пехоты, а также одного из подразделений разведки ВС РФ.

Разработчики подают "Привет-82" как ударный дрон, предназначенный для атаки целей разных типов, таких как бронетехника, опорные пункты, комплексы ПВО, артиллерия. Электрический двигатель позволяет разогнаться до 140 км/ч при обычном полете и до 160 км/ч в режиме пикирования.

Запуск российского дрона-камикадзе "Привет-82" Фото: Скриншот

БПЛА якобы может пролететь до 30 км с боевой частью до 5,5 кг, что сравнимо с боеприпасом К3-6 для серийного российского дрона-камикадзе "Ланцет". Андрей Иванов отметил, что у предприятия нет лицензии на производство систем вооружения, поэтому аппараты будут поставляться без боевой части, которую военным предстоит самим устанавливать в специальный отсек.

"Взрывчатка будет устанавливаться уже конкретными пользователями, то есть бойцами на фронте. Впрочем, почти все частные предприятия России сейчас так и работают. На передовую идут самые разные тактические БПЛА, которые потом доводятся до ума войсками. На них подвешиваются камеры, гранаты, мины, тротил и прочие взрывные устройства", — объяснил он.

Бюро также предложило российским военным особый способ применения БПЛА, который называли концепцией "Подхвата". Его смысл заключается в том, чтобы дроны запускали из тыла с расстояния примерно 10 км от линии фронта, а уже непосредственно на передовой управление принимали на себя другие операторы. "Привет-82" также должен совершать атаки автономно, направляясь к цели по спутниковым координатам.

Сборка российского дрона "Привет-82" Фото: Телеграм

"В определенном смысле наш дрон позволит заменить артиллерию, которая в зоне СВО вызывается как при наступательных, так и при оборонительных действиях. При грамотном применении 5,5 кг взрывчатки на нескольких БПЛА вполне хватит, чтобы вывести из строя колонну бронетехники", — похвастался россиянин.

Как уверяет Андрей Иванов, конструкция "Привет-82" рассчитана на серийный выпуск, поскольку детали нарезаются на лазерном станке. В то же время он признал, что сейчас ни одно предприятие в России не может запустить по-настоящему масштабное производство тактических беспилотников из-за дефицита элементно-компонентной базы и электроники. Учитывая санкции, "Око" приходится собирать БПЛА из дешевых коммерческих комплектующих.

Ранее писали, что КБ "Око" разрабатывает три типа дронов-камикадзе для ВС РФ. Помимо "Привет-82", инженеры собирают более тяжелую модель "Привет-120" с полезной нагрузкой до 16 кг, а также небольшие "Привет-мини S".

В марте писали, что россияне сделали дроны-камикадзе с противопехотными минами МОН-50. Они содержат 700 г взрывчатки, которая при детонации разбрасывает поражающие элементы на расстояние до 85 м.