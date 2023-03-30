"Приветы" от РФ: россияне показали три новых типа дронов-камикадзе

КБ "Око" обещает наладить массовое производство ударных БПЛА серии "Привет", чтобы поставлять их ЧВК и добровольческим батальонам ВС РФ.

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Конструкторское бюро "Око" из Санкт-Петербурга разрабатывает дроны-камикадзе для нужд военнослужащих из России. Подробности приводит российский сайт "Военное обозрение".

Что известно о КБ "Око"

Согласно сайту "Око", компания появилась в 2022 году и насчитывает десяток специалистов в областях IT, микроэлектроники, проектирования и авиастроения. Своим логотипом она выбрала "Око Саурона" из серии книг "Властелин колец", которое находится в Мордоре, а ведь именно так сатирично называют Россию.

Логотип КБ "Око" в виде Ока Саурона из "Властелина колец"

"Око" стремится обеспечить дешевыми ударными дронами частные военные компании и добровольческие батальоны РФ, но не регулярную армию. Сама организация объясняет это тем, что создает "устройства из хозмага", то есть из доступных коммерческих деталей. Как предполагает "Военное обозрение", команда попросту не может делать БПЛА, соответствующие военным стандартам Минобороны РФ.

В своем Telegram-канале инженеры "Око" пишут, будто преимущественно работают самостоятельно, но иногда сотрудничают с другими конструкторами для улучшения беспилотников, например, с Центром Беспилотных Систем им. В. Жоги. Центр также хвастается наличием заказчиков, и СМИ допускает, что БПЛА заинтересовалась ЧВК "Вагнер", чей центр по поддержке стартапов тоже находится в Санкт-Петербурге.

На канале упоминаются три основные модели беспилотников: "Привет-82", "Привет-120" и "Привет-мини S". Разработчики уже раскрыли некоторые характеристики.

Дрон-камикадзе "Привет-82"

Запуск российского дрона-камикадзе "Привет-82" Фото: Скриншот

"Привет-82" — основная модель, о которой КБ "Око" чаще всего пишет в последнее время. В качестве боевой части выступает 82-мм мина, что и отразилось в названии. Согласно словам разработчиков, вес полезной нагрузки дрона составляет 5,5 кг, дальность полета — до 30 км. Беспилотник запускается с помощью катапульты, а благодаря электродвигателю развивает скорость до 120 км/ч (90 км/ч — крейсерская), после обнаружения цели он пикирует со скоростью 160 км/ч и взрывается при столкновении.

Оператор может навести БПЛА на цель по спутниковым координатам в системах ГЛОНАСС или GPS, а также вручную, используя радиоуправление и видеопоток на расстоянии до 3 км в прямой видимости или до 15 км при наличии ретранслятора сигнала. Оператор может переключаться между этими режимами прямо о время полета. Кроме того, в случае потери связи в автономном режиме "Привет-82" переключается на другую цель, если ее координаты заранее указаны — таких целей может быть до трех штук.

КБ "Око" публикует видеозаписи летных испытаний дронов "Привет-82", а в феврале сообщила о запуске производства. Пятнадцатого марта российская команда сообщила, будто собрала уже 33 летательных аппарата. До конца месяца она планирует изготовить еще несколько партий БПЛА общим количеством до 100 штук и отработать ретрансляцию сигналов, а в апреле — расширить производство, оснастить модель системой сброса боеприпасов и системой наведения с компьютерным зрением OpenCV.

КБ "Око" испытывает дрон "Привет-82" Фото: Скриншот

Дрон-камикадзе "Привет-120"

КБ "Око" испытывает дрон "Привет-120" Фото: Скриншот

Это более тяжелый и дальнобойный дрон-камикадзе типа "летающее крыло", который КБ "Око" предлагает использовать для поражения критической инфраструктуры Украины, например, трансформаторные будки и заправочные станции. По словам создателей, сборка на месте пуска должна занимать 10 мин. В воздухе "Привет-120" может пролететь до 250 км со скоростью 100 км/ч и полезной нагрузкой в 16 кг.

Как отмечается на сайте, особенностью "Привет-120" является инерциальная система наведения, которая помогает летать в зоне действия средств радиоэлектронной борьбы. В будущем конструкторы хотят добавить систему наведения по камере с распознаванием объектов. В то же время, они признают, что не могут обеспечить надежную защиту из-за дешевизны изделия, но предлагают подавлять ПВО с помощью массовых запусков.

С этой моделью у КБ "Око" не заладилось, россияне неоднократно пишут, что выбиваются из графика и не могут провести полноценные испытания, в связи с этим запуск производства отложен на неопределенное время.

Беспилотник "Привет-мини S"

КБ "Око" разработало дрон "Привет-мини S" Фото: Telegram

Один из небольших прототипов БПЛА, собранных КБ "Око", превратился в отдельный проект под названием "Привет-мини S". FPV-дрон предназначен для уничтожения живой силы в окопах или на огневых точках, запускается с рук и управляется оператором с помощью очков виртуальной реальности и передачи видео в режиме онлайн.

Заявленные характеристики "Привет-мини S":

Полезная нагрузка: 1 кг;

Дальность: 1-2 км;

Скорость: 120 км/ч.

Примечательно, что на сайте нет никакой информации об этой модели, да и в Телеграм-канале она в последнее время не упоминалась. Вероятно, российские инженеры забросили этот проект, как и идею сделать модификацию "L" с грузоподъемностью 2,2 кг для поражения бронетехники.

Как писали в феврале, российские инженеры разрабатывают микродроны "Шмель" для армии РФ. Они пытаются клонировать самые маленькие БПЛА в мире Black Hornet, которые Великобритания передала Украине.