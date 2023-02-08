Клон Black Hornet: российские инженеры делают микродроны "Шмель" для армии РФ

Разработчики утверждают, что уже собрали рабочий образец весом 85 г, летающий со скоростью 25 км/ч.

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Инженеры из Новосибирска заявили о разработке нового микро-дрона "Шмель" для нужд российских военных и спецслужб. Подробности агентству "РИА Новости" рассказал глава Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Денис Котин.

Россиянин признался, что разработчики взяли за основу миниатюрный британский беспилотник Black Hawk. Дронов с таким названием в Великобритании не производят, вероятно, имелись в виду летательные аппараты Black Hornet ("Черный Шершень"), которыми сейчас пользуются Вооруженные силы Великобритании. Они считаются самыми маленькими дронами в мире. Примечательно, что российские инженеры тоже решили назвать свой БПЛА в честь насекомого.

"Нашей задачей было в этом сегменте конкурировать и попробовать по техническим характеристикам и габаритам приблизиться к известному аналогу", — заявил спикер.

Новосибирские конструкторы уверяют, что уже собрали летающий макетный образец маленького беспилотного вертолета весом 85 грамм, который может разгоняться до 25 км/ч. С помощью встроенной видеокамеры он может передавать изображение оператору на расстояние до 2 км. В комплект "Шмеля" входят три аккумулятора, каждого из них хватает примерно на 20 минут работы.

"Его основная особенность – миниатюрные габариты, а рабочий орган один – это видеокамера. Следовательно, его область применения – посмотреть там, где человеку физически сложно", — объяснил руководитель Центра.

Как говорит Денис Котин, команда планирует доделать микродрон к июню, а оставшуюся часть 2023 года предлагать свою модель потенциальным покупателям. Основными заказчиками он видит Министерство обороны РФ и российские спецслужбы. Проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина добавила, что разработчики уже договариваются и с другими партнерами, и к лету планируют достичь некоторых договоренностей.

Ранее писали, что Норвегия и Великобритания передали Украине микродроны Black Hornet от компании Teledyne Flir на сумму $9,26 млн. Осенью беспилотники уже поступили на вооружение ВСУ.

Характеристики дрона Black Hornet

Размеры: 10х2,5 см

Диаметр винта: 123 см

Вес: 32 г

Время полета: до 25 мин.

Дальность связи: до 2 км

Максимальная скорость: 21 км/ч

Допустимая скорость ветра: 77 м/с

В ноябре украинский военный с позывным Техник отчитался о работе Black Hornet Nano на войне в Украине. По его словам, беспилотник работает очень тихо, что позволяет ему незаметно летать в считанных метрах от российских солдат, собирая разведданные. В то же время, маленькие размеры не позволяют камере передавать видео в хорошем разрешении. Поэтому Black Hornet лучше всего подходят для разведки помещений и лесопосадок перед непосредственным прибытием боевой группы.