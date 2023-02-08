Клон Black Hornet: російські інженери роблять мікродрони "Джміль" для армії РФ

Розробники стверджують, що вже зібрали робочий зразок вагою 85 г, що літає зі швидкістю 25 км/год.

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Інженери з Новосибірська заявили про розробку нового мікродрона "Джміль" для потреб російських військових та спецслужб. Подробиці агентству "РИА Новости" розповів голова Центру компетенцій безпілотних літальних апаратів Денис Котін.

Росіянин зізнався, що розробники взяли за основу британський мініатюрний безпілотник Black Hawk. Дронів з такою назвою у Великій Британії не виробляють, мабуть, малися на увазі літальні апарати Black Hornet ("Чорний Шершень"), якими зараз користуються Збройні сили Великобританії. Вони вважаються найменшими дронами у світі. Цікаво, що російські інженери теж вирішили назвати свій БПЛА на честь комахи.

"Нашим завданням було в цьому сегменті конкурувати та спробувати за технічними характеристиками та габаритами наблизитися до відомого аналога", — заявив спікер.

Новосибірські конструктори запевняють, що вже зібрали макетний зразок маленького безпілотного вертольота вагою 85 грамів, який може розганятися до 25 км/год. За допомогою вбудованої відеокамери він може передавати зображення оператору на відстань до 2 км. У комплект "Джмеля" входять три акумулятори, кожного з них вистачає приблизно на 20 хвилин роботи.

"Його основна особливість — мініатюрні габарити, а робочий орган один — це відеокамера. Отже, його сфера застосування — подивитися там, де людині фізично складно", — пояснив керівник Центру.

Як каже Денис Котін, команда планує доробити мікродрон до червня, а частину 2023 року, що залишилася, пропонувати свою модель потенційним покупцям. Основними замовниками він бачить Міністерство оборони РФ та російські спецслужби. Проректорка з інновацій та розвитку НГТУ Марина Хайрулліна додала, що розробники вже домовляються і з іншими партнерами та до літа планують досягти певних домовленостей.

Раніше писали, що Норвегія та Великобританія передали Україні мікродрони Black Hornet від компанії Teledyne Flir на суму $9,26 млн. Восени безпілотники вже надійшли на озброєння ЗСУ.

Характеристики дрона Black Hornet

Розміри: 10х2,5 см

Діаметр гвинта: 123 см

Вага: 32 г

Час польоту: до 25 хв.

Дальність зв'язку: до 2 км

Максимальна швидкість: 21 км/год

Допустима швидкість вітру: 77 м/с

У листопаді український військовий із позивним "Технік" прозвітував про роботу Black Hornet Nano на війні в Україні. За його словами, безпілотник працює дуже тихо, що дозволяє йому непомітно літати за лічені метри від російських солдатів, збираючи розвіддані. Водночас маленькі розміри не дозволяють камері передавати відео в хорошій роздільній здатності. Тому Black Hornet найкраще підходять для розвідки приміщень та лісопосадок перед безпосереднім прибуттям бойової групи.