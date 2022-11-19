Крутий, але не замінить Mavic: оператор ЗСУ прозвітував про роботу крихітного дрона Black Hornet

Тихий і непомітний безпілотник відмінно підходить для особливих завдань у будинках та лісопосадках, хоча має низку недоліків.

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Українські військовослужбовці почали застосовувати мініатюрні безпілотні літальні апарати Black Hornet Nano. Центр підготовки операторів "Крук" опублікував у Facebook відгук одного зі своїх випускників із позивним техніком.

Він зазначив, що фірмовий пульт дозволяє дуже зручно керувати Black Hornet Nano однією рукою — хоч правою, хоч лівою. Відео з камер, тепловізора та телеметричні дані передаються на планшет, що постачається в комплекті з дроном. Якість зображення досить хороша, щоб розглянути людей на невеликій відстані, але через маленькі розміри камер вона значно гірша, якщо порівняти з моделями від DJI або інших виробників.

[ + – ] Дрон Black Hornet в руці бійця ЗСУ Фото: Facebook

Головною перевагою Black Hornet вважається їхня непомітність. За словами Техніка, БПЛА під управлінням бійців ЗСУ пролітав за 10 метрів від групи російських солдатів, які так його і не побачили й не почули. Пристрій працює дуже тихо, а через маленькі габарити його можна побачити лише з 50 метрів на тлі неба або з 20 метрів серед дерев чи будівель.

Один комплекс Black Hornet Nano включає два види коптерів: один оснащений двома оптичними камерами, а другий — тепловізором. Для перенесення дронів, планшета та пульта розробник передбачив зручні підсумки.

[ + – ] Сумка для зберігання Black Hornet Nano Фото: Facebook

"Крутий вузькоспеціалізований дрон для дорозвідування приміщень, посадок і територій, куди прямо зараз заходитиме група.

Тільки для підрозділів, які вже укомплектовані іншими дронами, і їм потрібен саме в такому маленький п*#@&к. Точно не замінює "Мавіки", "Матраси" та fpv. Цілком інший клас та сценарії використання", — підсумував Технік.

Технічні характеристики дрона Black Hornet

Розміри: 10х2,5 см

Діаметр гвинта: 123 см

Вага: 32 грами

Час польоту: до 25 хв

Дальність зв'язку: до 2 км

Максимальна швидкість: 21 км/год

Допустима швидкість вітру: 77 м/с

Температурний режим: від -10 до +43 градусів

Раніше Норвегія та Великобританія передали Україні маленькі дрони Black Hornet від компанії Teledyne Flir. БПЛА, що нагадують вертольоти, розробили для ведення бойових дій у містах та обмежених просторах. Камери передають зображення з роздільною здатністю 640х480 пікселів та знімки з роздільною здатністю 1600х1200 пікс, дозволяючи вести розвідку в безпосередній близькості від противника.

Нещодавно ЗСУ показали Black Hornet Nano у дії. Оператори зуміли акуратно посадити апарат у кепку під час тренування.