Крутий, але не замінить Mavic: оператор ЗСУ прозвітував про роботу крихітного дрона Black Hornet
Тихий і непомітний безпілотник відмінно підходить для особливих завдань у будинках та лісопосадках, хоча має низку недоліків.
Українські військовослужбовці почали застосовувати мініатюрні безпілотні літальні апарати Black Hornet Nano. Центр підготовки операторів "Крук" опублікував у Facebook відгук одного зі своїх випускників із позивним техніком.
Він зазначив, що фірмовий пульт дозволяє дуже зручно керувати Black Hornet Nano однією рукою — хоч правою, хоч лівою. Відео з камер, тепловізора та телеметричні дані передаються на планшет, що постачається в комплекті з дроном. Якість зображення досить хороша, щоб розглянути людей на невеликій відстані, але через маленькі розміри камер вона значно гірша, якщо порівняти з моделями від DJI або інших виробників.
Головною перевагою Black Hornet вважається їхня непомітність. За словами Техніка, БПЛА під управлінням бійців ЗСУ пролітав за 10 метрів від групи російських солдатів, які так його і не побачили й не почули. Пристрій працює дуже тихо, а через маленькі габарити його можна побачити лише з 50 метрів на тлі неба або з 20 метрів серед дерев чи будівель.
Один комплекс Black Hornet Nano включає два види коптерів: один оснащений двома оптичними камерами, а другий — тепловізором. Для перенесення дронів, планшета та пульта розробник передбачив зручні підсумки.
"Крутий вузькоспеціалізований дрон для дорозвідування приміщень, посадок і територій, куди прямо зараз заходитиме група.
Тільки для підрозділів, які вже укомплектовані іншими дронами, і їм потрібен саме в такому маленький п*#@&к. Точно не замінює "Мавіки", "Матраси" та fpv. Цілком інший клас та сценарії використання", — підсумував Технік.
Технічні характеристики дрона Black Hornet
- Розміри: 10х2,5 см
- Діаметр гвинта: 123 см
- Вага: 32 грами
- Час польоту: до 25 хв
- Дальність зв'язку: до 2 км
- Максимальна швидкість: 21 км/год
- Допустима швидкість вітру: 77 м/с
- Температурний режим: від -10 до +43 градусів
Раніше Норвегія та Великобританія передали Україні маленькі дрони Black Hornet від компанії Teledyne Flir. БПЛА, що нагадують вертольоти, розробили для ведення бойових дій у містах та обмежених просторах. Камери передають зображення з роздільною здатністю 640х480 пікселів та знімки з роздільною здатністю 1600х1200 пікс, дозволяючи вести розвідку в безпосередній близькості від противника.
Нещодавно ЗСУ показали Black Hornet Nano у дії. Оператори зуміли акуратно посадити апарат у кепку під час тренування.