Крутой, но не заменит Mavic: оператор ВСУ отчитался о работе крохотного дрона Black Hornet

Тихий и незаметный беспилотник отлично подходит для особых задач в зданиях и лесопосадках, хотя имеет ряд недостатков.

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Украинские военнослужащие начали применять в миниатюрные беспилотные летательные аппараты Black Hornet Nano. Центр подготовки операторов "Крук" опубликовал в Facebook отзыв одного из своих выпускников с позывным Техник.

Он обратил внимание, что фирменный пульт позволяет очень удобно управлять Black Hornet Nano одной рукой — хоть правой, хоть левой. Видео с камер, тепловизора и телеметрические данные передаются на планшет, который поставляется в комплекте с дроном. Качество изображение достаточно хорошее, чтобы разглядеть людей на небольшом расстоянии, но из-за маленьких размеров камер оно значительно хуже по сравнению с моделями от DJI или других производителей.

[ + – ] Дрон Black Hornet в руке бойца ВСУ Фото: Facebook

Главным преимуществом Black Hornet считается их незаметность. По словам Техника, БПЛА под управлением бойцов ВСУ пролетал в 10 метрах от группы российских солдат, которые так его и не увидели и не услышали. Устройство работает очень тихо, а из-за маленьких габаритов его можно увидеть лишь с 50 метров на фоне неба или с 20 метров среди деревьев или зданий.

Один комплекс Black Hornet Nano включает в себя два вида коптеров: один оснащен двумя оптическими камерами, а второй — тепловизором. Для переноса дронов, планшета и пульта разработчик предусмотрел удобные подсумки.

[ + – ] Сумка для хранения Black Hornet Nano Фото: Facebook

"Крутой узкоспециализированный дрон для доразведки помещений, посадок и территорий, куда прямо сейчас будет заходить группа.

Только для подразделений, которые уже укомплектованы другими дронами, и им нужен именно в таком маленький п*#@&к. Точно не заменяет "Мавики", "Матрасы" и fpv. Совершенно другой класс и сценарии использования", — подытожил Техник.

Технические характеристики дрона Black Hornet

Размеры: 10х2,5 см

Диаметр винта: 123 см

Вес: 32 грамма

Время полета: до 25 мин

Дальность связи: до 2 км

Максимальная скорость: 21 км/ч

Допустимая скорость ветра: 77 м/с

Температурный режим: от -10 до +43 градусов Цельсия

Ранее Норвегия и Великобритания передали Украине маленькие дроны Black Hornet от компании Teledyne Flir. БПЛА, напоминающие вертолеты, разработали для ведения боевых действий в городах и ограниченных простнранствах. Камеры передают изображение с разрешением 640х480 точек и снимки с разрешением 1600х1200 пикс, позволяя вести разведку в непосредственной близости от противника.

Недавно ВСУ показали Black Hornet Nano в действии. Операторы сумели аккуратно посадить аппарат в кепку во время тренировки.