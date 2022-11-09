ЗСУ показали у дії найменший дрон Black Hornet Nano (відео)

Безпілотники вагою 32 г дають змогу проводити розвідку в тилу противника, не привертаючи уваги.

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Українські військові використовують на війні мініатюрні дрони Black Hornet Nano від Teledyne Flir. Власник сайту "Спеціальне призначення" і засновник газети "Спецназ" Володимир Волосюк показав апарат у дії на своїй сторінці у Facebook.

У короткому ролику військові продемонстрували своє вміння поводитися з маленьким дроном, схожим на кишеньковий гелікоптер. Black Hornet Nano завис у повітрі над полем, а потім під керуванням оператора повільно спустився у підставлену кепку. Судячи з дерев на задньому плані, відео зняли ще кілька місяців тому, але опублікували лише зараз.

Раніше Фокус розповідав про характеристики й особливості Black Hornet. Модель відрізняється дуже маленькими розмірами (10х2,5 см), а вага одного пристрою складає всього 32 г. На вигляд дрон здається дитячою іграшкою, проте це повноцінна військова техніка, призначена для ведення розвідки прямо під носом у противника. Гвинти безпілотника обертаються практично безшумно, тому він здатний діяти навіть усередині приміщення, де засіли російські солдати.

Крихітна камера передає оператору відео в реальному часі з роздільною здатністю 640х480 і знімки з роздільною здатністю 1 600х1 200 пікс. по зашифрованому каналу зв'язку на відстані до 2 км. Крім того, весь матеріал записується на SD-карти, щоб бійці ЗСУ могли ретельніше вивчити розвіддані після повернення на базу. Крім оптичної камери, Black Hornet оснащений тепловізором і ліхтариком для роботи вночі.

Оператор може легко носити мікродрон у кишені, адже він займає не більше місця, ніж смартфон. Керувати Black Hornet можна вручну за допомогою пульта або відправити в самостійний політ, задавши кілька контрольних точок і вказавши завдання, які потрібно виконати в тому чи іншому місці. У разі втрати з'єднання дрон Black Hornet повернеться до оператора GPS-навігації.

Технічні характеристики дрону Black Hornet:

діаметр гвинта: 123 см;

час польоту: до 25 хв.;

максимальна швидкість: 21 км/год;

допустима швидкість вітру: 77 м/с;

температурний режим: від -10 до +43 градусів.

У серпні стало відомо, що Норвегія і Велика Британія передадуть ЗСУ дрони Black Hornet. Кількість пристроїв невідома, але вартість усієї партії становила $9,6 млн. Варто зазначити, що в 2016-2018 роках один такий БПЛА оцінювали приблизно в $40 тис.