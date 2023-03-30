"Привіти" від РФ: росіяни показали три нові типи дронів-камікадзе

КБ "Око" обіцяє налагодити масове виробництво ударних БПЛА серії "Привіт", щоб постачати їх ПВК та добровольчим батальйонам ЗС РФ.

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Конструкторське бюро "Око" із Санкт-Петербурга розробляє дрони-камікадзе для потреб військовослужбовців із Росії. Подробиці наводить російський сайт "Военное обозрение".

Що відомо про КБ "Око"

Згідно із сайтом "Око", компанія з'явилася у 2022 році та налічує десяток фахівців у галузях IT, мікроелектроніки, проєктування та авіабудування. Своїм логотипом вона обрала "Око Саурона" із серії книг "Володар перснів", яке знаходиться в Мордорі, адже саме так сатирично називають Росію.

Логотип КБ "Око" у вигляді Ока Саурона з "Володаря перснів"

"Око" прагне забезпечити дешевими ударними дронами приватні військові компанії та добровольчі батальйони РФ, але не регулярну армію. Сама організація пояснює це тим, що створює "пристрої з госпмагу", тобто з доступних комерційних деталей. Як вважає "Военное обозрение", команда просто не в змозі виготовляти БПЛА, які відповідають військовим стандартам Міноборони РФ.

У своєму Telegram-каналі інженери "Око" пишуть, нібито переважно працюють самостійно, але іноді взаємодіють з іншими конструкторами для покращення безпілотників, наприклад, із Центром Безпілотних Систем ім. В. Жоги. Центр також хвалиться наявністю замовників, і ЗМІ припускає, що БПЛА зацікавилася ПВК "Вагнер", чий центр підтримки стартапів теж знаходиться в Санкт-Петербурзі.

На каналі згадуються три основні моделі безпілотників: "Привіт-82", "Привіт-120" та "Привіт-міні S". Розробники вже розкрили деякі характеристики.

Дрон-камікадзе "Привіт-82"

Запуск російського дрона-камікадзе "Привіт-82" Фото: Скріншот

"Привіт-82" — основна модель, про яку КБ "Око" найчастіше пише останнім часом. Бойовою частиною є 82-мм міна, що відобразилося й у назві. За словами розробників, вага корисного навантаження дрона становить 5,5 кг, дальність польоту — до 30 км. Безпілотник запускається за допомогою катапульти, а завдяки електродвигуну розвиває швидкість до 120 км/год (90 км/год крейсерська), після виявлення цілі він пікірує зі швидкістю 160 км/год і вибухає при зіткненні.

Оператор може навести БПЛА на ціль за супутниковими координатами в системах ГЛОНАСС або GPS, а також вручну, використовуючи радіокерування та відеопотік на відстані до 3 км у прямій видимості або до 15 км за наявності сигналу ретранслятора. Оператор може перемикатися між цими режимами прямо на час польоту. Крім того, у разі втрати зв'язку в автономному режимі "Привіт-82" перемикається на іншу ціль, якщо її координати заздалегідь визначені — таких цілей може бути до трьох.

КБ "Око" публікує відеозаписи льотних випробувань дронів "Привіт-82", а в лютому повідомила про запуск виробництва. 15 березня російська команда повідомила, ніби зібрала вже 33 літальні апарати. До кінця місяця вона планує виготовити ще кілька партій БПЛА загальною кількістю до 100 штук та відпрацювати ретрансляцію сигналів, а у квітні — розширити виробництво, оснастити модель системою скидання боєприпасів і системою наведення з комп'ютерним зором OpenCV.

КБ "Око" випробовує дрон "Привіт-82" Фото: Скріншот

Дрон-камікадзе "Привіт-120"

КБ "Око" випробовує дрон "Привіт-120" Фото: Скріншот

Це важчий і далекобійніший дрон-камікадзе типу "літальне крило", який КБ "Око" пропонує використовувати для ураження критичної інфраструктури України, наприклад, трансформаторні будки та заправні станції. За словами авторів, збирання на місці запуску повинна займати 10 хв. У повітрі "Привіт-120" може пролетіти до 250 км зі швидкістю 100 км/год та корисним навантаженням 16 кг.

Як зазначається на сайті, особливістю "Привіт-120" є інерційна система наведення, яка допомагає літати у зоні дії засобів радіоелектронної боротьби. У майбутньому конструктори хочуть додати систему камери з розпізнаванням об'єктів. Водночас вони визнають, що не можуть забезпечити надійний захист через дешевизну виробу, але пропонують придушувати ППО за допомогою масових запусків.

З цією моделлю у КБ "Око" не склалося, росіяни неодноразово пишуть, що вибиваються з графіка і не можуть провести повноцінні випробування, тому запуск виробництва відкладений на невизначений час.

Безпілотник "Привіт-міні S"

КБ "Око" розробило дрон "Привіт-міні S" Фото: Telegram

Один із невеликих прототипів БПЛА, зібраних КБ "Око", перетворився на окремий проєкт під назвою "Привіт-міні S". FPV-дрони призначені для знищення живої сили в окопах або на вогневих точках, запускаються з рук і керуються оператором за допомогою окулярів віртуальної реальності та передавання відео в режимі онлайн.

Заявлені характеристики "Привіт-міні S":

корисне навантаження: 1 кг;

дальність: 1-2 км;

швидкість: 120 км/год.

Цікаво, що на сайті немає жодної інформації про цю модель, та й у телеграм-каналі вона останнім часом не згадувалась. Ймовірно, російські інженери закинули цей проєкт, як й ідею зробити модифікацію L з вантажністю 2,2 кг для ураження бронетехніки.

Як писали в лютому, російські інженери розробляють мікродрони "Джміль" для армії РФ. Вони намагаються клонувати найменші БПЛА у світі Black Hornet, які Великобританія передала Україні.