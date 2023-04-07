Росіяни відправляють на фронт дрони-камікадзе "Привіт": як їх можуть застосовувати

За словами авторів, "Привіт-82" піднімає вибухівку вагою 5,5 кг, що можна порівняти з бойовою частиною серійних дронів "Ланцет".

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Російське конструкторське бюро "Око" готується відправити на фронт в Україну перші ударні дрони "Привіт-82". Засновник підприємства Андрій Іванов заявив про це в інтерв'ю Russia Today.

Він стверджує, що інженери КБ "Око" вже повністю розробили та випробували свої дрони-камікадзе. Незабаром кілька пробних партій "Привіт-82" відправлять добровольчим формуванням російської армії, що воюють в Україні на передовій. На своєму Telegam-каналі КБ також запевняє, що навчає керувати такими безпілотниками бійців 40-ї бригади морської піхоти, а також одного з підрозділів розвідки ЗС РФ.

Розробники подають "Привіт-82" як ударний дрон, призначений для атаки цілей різних типів, таких як бронетехніка, опорні пункти, комплекси ППО, артилерія. Електричний двигун дозволяє розігнатися до 140 км/год при звичайному польоті та до 160 км/год у режимі пікірування.

Запуск російського дрону-камікадзе "Привіт-82" Фото: Скріншот

БПЛА нібито може пролетіти до 30 км з бойовою частиною до 5,5 кг, що можна порівняти з боєприпасом К3-6 для серійного російського дрона-камікадзе "Ланцет". Андрій Іванов зазначив, що підприємство не має ліцензії на виробництво систем озброєння, тому апарати будуть поставлятися без бойової частини, яку військовим належить самим встановлювати в спеціальний відсік.

"Вибухівка буде встановлюватися вже конкретними користувачами, тобто бійцями на фронті. Втім, майже всі приватні підприємства Росії зараз так і працюють. На передову йдуть різні тактичні БПЛА, які потім доводяться до розуму військами. На них підвішуються камери, гранати, міни, тротил та інші вибухові пристрої", — пояснив він.

Бюро також запропонувало російським військовим особливий спосіб застосування БПЛА, який називали концепцією "Підхоплення". Його сенс полягає в тому, щоб дрони запускали з тилу з відстані приблизно 10 км від лінії фронту, а вже безпосередньо на передове управління приймали він інші оператори. "Привіт-82" також повинен здійснювати атаки автономно, прямуючи до цілі за супутниковими координатами.

Складання російського дрону "Привіт-82" Фото: Телеграм

"У певному сенсі наш дрон дозволить замінити артилерію, яка в зоні СВО викликається як при наступальних, так і при оборонних діях. При грамотному застосуванні 5,5 кг вибухівки на кількох БПЛА цілком вистачить, щоб вивести з ладу колону бронетехніки", — похвалився росіянин.

Як запевняє Андрій Іванов, конструкція "Привіт-82" розрахована на серійний випуск, оскільки деталі нарізаються лазерним верстатом. Водночас він визнав, що зараз жодне підприємство в Росії не може запустити по-справжньому масштабне виробництво тактичних безпілотників через дефіцит елементно-компонентної бази та електроніки. З огляду на санкції "Око" доводиться збирати БПЛА з дешевих комерційних компонентів.

Раніше писали, що КБ "Око" розробляє три типи дронів-камікадзе для ЗС РФ. Крім "Привіт-82" інженери збирають більш важку модель "Привіт-120" з корисним навантаженням до 16 кг, а також невеликі "Привіт-міні S".

У березні писали, що росіяни зробили дрони-камікадзе із протипіхотними мінами МОН-50. Вони містять 700 г вибухівки, яка при детонації розкидає уражаючі елементи на відстань до 85 м.