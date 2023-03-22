Росіяни лякають FPV-дронами з потужними протипіхотними мінами: чим вони загрожують ЗСУ (відео)

Російські волонтери випробовують нове озброєння й обіцяють постачати ЗС РФ до 1000 апаратів на місяць.

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Інженери збирають для російської армії дрони-камікадзе, озброєні протипіхотними мінами для потужніших ударів. Кадри ударних безпілотників з'явилися в російських Telegram-каналах.

Російські волонтери додумалися прикріпити до саморобних FPV-дронів 2-кілограмові протипіхотні осколкові міни спрямованого ураження МОН-50. Така міна містить 700 гр вибухівки та спрацьовує від електродетонатора, після чого елементи, що уражають (уламки або кульки), розлітаються в бік опуклої частини корпусу в зоні з горизонтальним кутом 54 градуси та на відстань до 85 м. МОН-50 була скопійована радянськими розробниками з американської M18A1 "Клеймор".

В одному з роликів говориться, що творці вже випробовують нові дрони-камікадзе. На імпровізованому полігоні встановили дерев'яні мішені, що імітують силуети людей, на деякі навіть надягли бронежилети. Голос за кадром каже, що ефективність БПЛА перевірятимуть під час ударів по цілях. За даними OSINT-дослідника з ніком сhris__759, росіяни планують виготовляти близько 1000 таких дронів щомісяця.

Варто зазначити, що застосування протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією, що діє з 1999 року. Однак під дію документа не потрапляють керовані уламкові протипіхотні міни спрямованого ураження, такі як "Клеймор", а МОН-50 є їхніми аналогами та мають опцію контрольованого вибуху. Водночас МОН-50 має версію з некерованим підривником, і ось вона заборонена Оттавською конвенцією.

Першого березня Міноборони РФ заявило, що російська армія почала застосовувати FPV-дрони "Бумеранг". Зокрема, їх використовують групи Повітряно-десантних військ, керуючи літальними апаратами за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Росіяни також заявили про створення дронів-камікадзе літакового типу "Привіт-82". Їх нібито збирає волонтерська організація "Око", яка оснащує бойову частину вагою до 5,5 кг.

Нещодавно ЗСУ показали застосування наземного дрона-камікадзе, яким віддалено підривають позиції ЗС РФ. Інженери оснастили машину міною МОН-90 і 12 кг тротилу.