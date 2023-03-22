Россияне пугают FPV-дронами с мощными противопехотными минами: чем они грозят ВСУ (видео)

Российские волонтеры испытывают новое вооружение и обешают поставлять ВС РФ до 1000 аппаратов в месяц.

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Инженеры собирают для российской армии дроны-камикадзе, вооруженные противопехотными минами для более мощных ударов. Кадры ударных беспилотников появились в российских Telegram-каналах.

Российские волонтеры додумались прикрепить к самодельным FPV-дронам 2-килограммовые противопехотные осколочные мины направленного поражения МОН-50. Такая мина содержит 700 г взрывчатки и срабатывает от электродетонатора, после чего поражающие элементы (осколки или шарики) разлетаются в сторону выпуклой части корпуса в зоне с горизонтальным углом 54 градуса и на расстоянии до 85 м. МОН-50 была скопирована советскими разработчиками с американской M18A1 "Клеймор".

В одном из роликов говорится, что создатели уже испытывают новые дроны-камикадзе. На импровизированном полигоне установили деревянные мишени, имитирующие силуэты людей, на некоторые из них даже надели бронежилеты. Голос за кадром говорит, что эффективность БПЛА будут проверять при ударах по целям. По данным OSINT-исследователя с ником сhris__759, россияне планируют изготавливать около 1000 таких дронов ежемесячно.

Cтоит отметить, применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, действующей с 1999 года. Однако под действие документа не попадают управляемые осколочные противопехотные мины направленного поражения, такие как "Клеймор", а МОН-50 являются их аналогами и тоже имеют опцию контролированного взрыва. В то же время у МОН-50 есть версия с неуправляемым взрывателем, и вот она запрещена Оттавской конвенцией.

Первого марта Минобороны РФ заявило, что российская армия начала применять FPV-дроны "Бумеранг". В частности, их используют группы Воздушно-десантных войск, управляя летательными аппаратами с помощью очков виртуальной реальности.

Россияне также заявили о создании дронов-камикадзе самолетного типа "Привет-82". Их якобы собирает волонтерская организация "Око", оснащая боевой частью весом до 5,5 кг.

Недавно ВСУ показали применение наземного дрона-камикадзе, которым удаленно взрывают позиции ВС РФ. Инженеры оснастили машину миной МОН-90 и 12 кг тротила.