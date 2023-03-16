В России заявили о создании нового дрона-камикадзе "Привет-82": чем он опасен (видео)

Разработчики уверяют, что БПЛА может лететь очень низко над землей без потери связи, в отличие от других FPV-дронов.

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В России заявили об испытании новых дронов-камикадзе "Привет-82". Кадры полетов и подробности проекта публикуют в Telegram пророссийские каналы.

Как сообщает "Военный осведомитель", волонтерское коммерческое бюро "Око" собрало уже 33 новых дрона самолетного типа под названием "Привет-82". Они уверяют, будто аппараты могут поднимать боевую часть весом до 5,5 кг.

"Военное обозрение" пишет, что "Привет-82" — это беспилотный самолет, построенный на аналоговой FPV-системе, то есть управляется вручную с видом от первого лица. Он может лететь более 20 мин. с боевой частью весом 4 кг и преодолевать за это время расстояние около 30 км. Судя по видеоролику, БПЛА запускается с помощью эластичной катапульты.

Пропагандисты уверяют, что российские инженеры также собрали ретранслятор связи, позволяющий "Привету" летать у самой земли на расстоянии 3 км и не терять связь с оператором, как другие FPV-дроны. Они заявляют, что эти дроны очень тяжело сбить или заглушить.

Украинский телеграм-канал "Диванно-штурмовая бригада" опасается, что "Привет-82" может стать серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины наравне с барражирующими боеприпасами "Ланцет". Как отмечают аналитики, в России активно формируется сообщество волонтеров, которые могут и умеют собирать беспилотные системы. Кроме того, специалисты начинают обучать операторов.

"Россияне… вряд ли смогут в короткие сроки натренировать пилотов, потому что просто полететь и попасть не получится — нужны постоянные тренировки и опыт, которых даже у большинства наших пилотов недостаточно", — предположили авторы канала.

В начале марта Минобороны РФ заявило, что российская армия использует коптеры-камикадзе "Бумеранг". Они якобы разгоняются до 170 км/ч и управляются с помощью очков виртуальной реальности.

В России также разрабатывают крупный беспилотник ТрАМП для Минобороны. Ожидается, что он сможет летать со скоростью до 300 км/ч, поднимать грузы весом до 250 кг и сбрасывать боеприпасы.