В РФ показали дрон под названием ТрАМП: почему над ним смеются сами россияне

Конструкторы обещают, что БПЛА взлетит в апреле, а пока что беспилотник самолетного типа проходит обкатку на земле.

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В России показали наземные испытания беспилотника самолетного типа под названием ТрАМП. Эксклюзивные кадры тестов в Астраханской области опубликовало в своем Телеграм-канале информагентство "РИА новости". Заказчиком ТрАМП является Минобороны РФ и там считают, что конструкторскому бюро "Кронштадт" удастся создать один из самых дальнобойных дронов в мире. Фокус знакомит вас с подробностями.

Что известно о БПЛА ТрАМП

Разработчики расшифровывают аббревиатуру ТРаМП так: транспортная авиационная многофункциональная платформа. Инженеры утверждают, что их творение будет способно преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправки, и будет заниматься разведкой, а так же обеспечением связи.

ТрАМП должен будет преодолевать расстояние в 600 километров без дозаправки Фото: Соцсети

На ТрАМП можно будет установить полезную нагрузку в виде камер, радаров и радиостанций. Беспилотник имеет длину 6 метров, размах крыльев 10 метров и массу в 300 кг. Он оснащен двигателем роторного типа с генератором электричества. "Трамп" может подняться на высоту до трех километров и лететь со скоростью 195 км/ч. Кроме того, беспилотник оснастят отсеками для перевозки грузов массой до 250 килограмм.

Предназначение дрона ТРаМП

В целом, ТрАМП российские военные планируют использовать не только для разведки, но и для доставки боеприпасов, экипировки и медикаментов на поле боя. Но дрон может служить и для гуманитарных миссий, например, доставлять продовольствие и лекарства для жителей отдаленных регионов страны-агрессора.

Пока что модель проходит обкатку на земле, но инженеры обещают в апреле запустить ее в небо Фото: Соцсети

По обещаниям разработчиков, ТрАМП является перспективным и инновационным проектом, который может повысить эффективность и безопасность различных операций в области обороны и гражданского сектора.

Кто конкурирует с ТрАМП

Однако у будущего российского беспилотника есть серьезные реальные и уже летающие конкуренты. Например, американский БПЛА MQ-8 Fire Scout вертолетного типа имеет дальность полета около 200 км и грузоподъемность около 130 кг.

MQ-8C Fire Scout - беспилотный вертолет Фото: Northrop Grumman Corporation

Китайский дрон CH-4 так же самолетного типа имеет дальность полета около 4000 км и грузоподъемность около 350 кг. Но российские инженеры говорят, что их модель обходит конкурентов, если говорить о небольших затратах на производство и объем грузового отсека, который позволит ТрАМПу перевозить разнообразные и крупногабаритные грузы.

Китайский CH-4 имеет дальность полета около 4000 км Фото: Соцсети

Россияне раскритиковали дрон ТРаМП

Визуально корпус ТрАМПа действительно большой и в грузоподъемность еще как-то можно поверить, но вот в вопросе "небольших затрат" есть серьезные сомнения. Это, а так же внешность ТрАМПа, активно обсуждают пользователи Интернета и даже сами россияне открыто насмехаются над этим "чудом российской авиапромышленности".

Российские пользователи не оценили красоту будущего беспилотника Фото: Скриншот

Кстати, стоимость разработки и цена дрона до сих пор не озвучены. Минобороны РФ не разглашает эту информацию, хотя беспилотник является частью государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Компания "Кронштадт" так же не сообщает о сроках завершения разработки и начала серийного производства ТрАМПа, но по мнению местных экспертов, это может произойти через три-пять лет после успешного завершения испытаний.

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