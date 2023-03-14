У РФ показали дрон під назвою ТрАМП: чому з нього сміються самі росіяни

Конструктори обіцяють, що БПЛА злетить у квітні, а поки що безпілотник літака проходить обкатку на землі.

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У Росії виявили наземні випробування безпілотника літакового типу під назвою ТрАМП. Ексклюзивні кадри тестів в Астраханській області опублікувало у своєму Телеграм-каналі інформагентство "РІА новини". Замовником ТрАМП є Міноборони РФ і там вважають, що конструкторському бюро "Кронштадт" вдасться створити один із найбільш далекобійних дронів у світі. Фокус знайомить вас із подробицями.

Що відомо про БПЛА ТРАМП

Розробники розшифровують абревіатуру ТРаМП так: транспортна багатофункціональна авіаційна платформа. Інженери стверджують, що їхнє творіння буде здатне подолати відстань у 600 кілометрів без дозаправки, і займатиметься розвідкою, а також забезпеченням зв'язку.

ТрАМП повинен буде долати відстань 600 кілометрів без дозаправки Фото: Соцмережі

На ТрАМП можна буде встановити корисне навантаження у вигляді камер, радарів та радіостанцій. Безпілотник має довжину 6 метрів, розмах крил 10 метрів та масу 300 кг. Він оснащений двигуном роторного типу із генератором електрики. Трамп може піднятися на висоту до трьох кілометрів і летіти зі швидкістю 195 км/год. Крім того, безпілотник оснастять відсіками для перевезення вантажів масою до 250 кілограмів.

Призначення дрону ТРаМП

Загалом, ТрАМП російські воєнніі планують використовувати не лише для розвідки, а й для доставки боєприпасів, екіпірування та медикаментів на полі бою. Але дрон може служити і для гуманітарних місій, наприклад, доставляти продовольство та ліки для мешканців віддалених регіонів країни-агресора.

Поки що модель проходить обкатку на землі, але інженери обіцяють у квітні запустити її у небо Фото: Соцмережі

За словами розробників, ТрАМП є перспективним та інноваційним проєктом, який може підвищити ефективність та безпеку різних операцій у галузі оборони та цивільного сектору.

Хто конкурує з ТРАМП

Однак у майбутнього російського безпілотника є серйозні реальні конкуренти, які вже літають. Наприклад, американський БПЛА MQ-8 Fire Scout вертолітного типу має дальність польоту близько 200 км та вантажопідйомність близько 130 кг.

MQ-8C Fire Scout — безпілотний вертоліт Фото: Northrop Grumman Corporation

Китайський дрон CH-4 також літакового типу має дальність польоту близько 4000 км і вантажопідйомність близько 350 кг. Але російські інженери кажуть, що їхня модель обходить конкурентів, якщо говорити про невеликі витрати на виробництво та обсяг вантажного відсіку, який дозволить ТрАМПу перевозити різноманітні та великогабаритні вантажі.

Китайський CH-4 має дальність польоту близько 4000 км. Фото: Соцмережi

Росіяни розкритикували дрон ТРаМП

Візуально корпус ТРАМПу справді великий і у вантажопідйомність ще якось можна повірити, але у питанні "невеликих витрат" є серйозні сумніви. Це, а також зовнішність Трампу, активно обговорюють користувачі Інтернету і навіть самі росіяни відкрито глузують з цього "чуда російської авіапромисловості".

Російські користувачі не оцінили красу майбутнього безпілотника Фото: Скріншот

До речі, вартість розробки та ціна дрону досі не озвучені. Міноборони РФ не розголошує цієї інформації, хоча безпілотник є частиною державної програми озброєння на 2018-2027 роки. Компанія "Кронштадт" так само не повідомляє про терміни завершення розробки та початку серійного виробництва ТРАМПу, але на думку місцевих експертів, це може статися через три-п'ять років після успішного завершення випробувань.

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