Росіяни застосовують "загадкові" комплекси "Муром": чому ЗСУ потрібно їх знищувати (відео)

Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України.

Related video

Російські війська почали активно використовувати на фронті нові комплекси Муром-М для стеження за Збройними силами України. Український військовослужбовець та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш у Facebook розкрив їхні характеристики та принцип роботи.

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку. Він оснащене оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.

Російський комплекс спостереження "Муром-М" Фото: Facebook

Як пояснив Сергій Флеш, для ефективної роботи комплексу його необхідно розмістити якнайвище, щоб був хороший огляд. Росіяни встановлюють їх на високі будівлі, такі як вежі та елеватори, а також піднімають на спеціальних щоглах прямо над своїми окопами. Одну з таких установок вдалося зняти українським дронам на позиції ЗС РФ.

"До уваги ЗСУ. По всіх напрямках РФ фіксується новий "загадковий" комплекс. Виявляємо, упізнаємо, знищуємо", — звернувся Сергій Флеш до військовослужбовців.

Спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken повідомляє, що автоматичні вежі "Муром" встановлені і на території Росії. Стаціонарні версії "бачать" на 15 км і стежать за будь-якими переміщеннями українських сил поряд із кордоном. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжують російські диверсійно-розвідувальні групи.

Бійці Kraken з'ясували місце розташування двох таких веж: у селі Крупець у Курській області РФ та в селі Троєбортне Брянської області. Українські військові знищили їх пострілами із протитанкових ракетних комплексів з відстані близько 20 км.

Раніше Сергій Флеш повідомив про застосування росіянами нової РЛС "Реп'ях". Вона може виявляти та пригнічувати безпілотники за допомогою спрямованого випромінювання на відстані до 3 км.

Минулого тижня писали про російські комплекси зв'язку "Редут 2-УС", "Репелент", "Житель" та "Борисоглебськ", які дуже допомагають ЗС РФ. Мінцифри попросило повідомляти про такі системи на окупованій частині України, щоб ЗСУ могли їх знищувати.