Залишити росіян без зв'язку, щоб перемогти: названо найнебезпечніші комплекси ЗС РФ

Комплекси РЕБ "Редут 2-УС", "Репелент", "Житель" і "Борисоглебськ" сильно заважають українським військовим, пригнічуючи зв'язок та БПЛА. Без них росіяни будуть значно слабшими.

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Силам оборони України для успішного наступу необхідно залишити російські війська без зв'язку та засобів радіоелектронної боротьби. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook назвав найпоширеніші комплекси ЗС РФ.

За його словами, найчастіше росіяни використовують комплекси "Редут 2-УС", "Репелент", "Житель" і "Борисоглібськ". Вони допомагають окупантам координувати свої підрозділи та придушувати зв'язок українських захисників.

Найпоширеніші комплекси РЕБ ЗС РФ Фото: Facebook

Комплекс РЕБ "Редут 2-УС"

"Редут 2-УС" — це автономний багатоцільовий цифровий телекомунікаційний комплекс, який оснащений передовими системами зв'язку та підтримує системи бойового управління ЗС РФ. Він забезпечує роботу багатоінтервальних каналів і мереж, що передають інформацію зі швидкістю від 5 до 155 Мбіт/с одночасно в чотирьох напрямках, а також бездротові мережі зі швидкістю до 37 Мбіт/с, до яких можна підключити до 200 абонентів на відстані до 30 км.

"Редут 2-УС" складається з п'яти окремих радіостанцій із системою життєзабезпечення. Ключовою частиною комплексу є антенний модуль Р-431АМ, розміщений на базі вантажівки КамАЗ-63501. Він, зі свого боку, оснащений щоглою висотою 32 м, яка піднімає до чотирьох антен діаметром 0,6 або 1 м. Р-431АМ за необхідності доповнюють чотири апаратні частини П-260-О, П-260-У (вузлова), П-260-Т (транзитна), П-261 (управління зв'язком).

Російський комплекс зв'язку "Редут 2-УС" Російський комплекс зв'язку "Редут 2-УС" із розгорнутою антеною Фото: Мiнобороны РФ

Глушилка "Репелент"

Комплекс радіоелектронної боротьби на базі автомобіля МАЗ або КамАЗ, який пригнічує безпілотні літальні апарати ЗСУ. Як правило, вони працюють поблизу військових баз, аеродромів, об'єктів інфраструктури чи бойових позицій. Як стверджує компанія-виробник "Рособоронекспорт", обладнання працює в діапазоні від 200 до 6000 МГц, може виявляти й "глушити" безпілотники на відстані близько 30 км. Він пригнічує канали управління, передачі, супутникові радіонавігаційні системи.

Як пише українське видання "Армія Inform", посилаючись на експертів, насправді заявлені можливості "Репелента" сильно перебільшені. Наприклад, комплекс неспроможний вплинути на роботу баражуючих боєприпасів чи дронів, які летять в автономному режимі, використовуючи інерційну систему навігації.

Система РЕБ "Житель"

Р-330Ж "Житель" — автоматизована станція створення перешкод, створена підприємством "ПРОТЕК" для армії РФ. Вона призначена для придушення наземних станцій зв'язку, систем супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" та "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR), мобільних мереж GSM. Крім того, комплекс може вести зашифрований обмін інформацією з командним пунктом управління та наносити на карти виявлені джерела радіовипромінювання. Для обслуговування потрібен екіпаж щонайменше з трьох осіб.

"Житель" веде радіорозвідку в частотному діапазоні 100-2000 МГц, а пригнічує цілі на таких частотах: 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42 МГц; 1500-1700 МГц; 1700-1900 МГц. Дальність придушення наземного обладнання — до 25 км, БПЛА — понад 50 км, швидкість обміну інформацією з командним пунктом — від 48 кбіт/с.

Російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель"

Станція "Борисоглібськ"

Модифікація станції РЕБ Р-330, яку розробили в Росії у 2001 році інженери ОКР "Борисоглібськ" і концерну "Сузір'я". У 2004 році вони повністю переробили комплекс і розпочали серійне виробництво під назвою "Борисоглібськ-2", а у 2013 році його прийняли на озброєння ЗС РФ. Комплекс включає пункт управління Р-330КМВ і станції створення перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ, Р-325УМВ, усе це розміщується на самохідних шасі МТ-ЛБу.

"Борисоглібськ-2" призначений для виявлення та придушення радіообладнання й різних каналів зв'язку, у тому числі супутникових і навігаційних. Один пункт управління Р-330КМВ може контролювати до чотирьох пар станція перешкод і виконувати до 30 бойових завдань в автономному режимі. Підготовка та розгортання комплексу займає близько 15 хвилин.

Як можна знищити комплекси РЕБ

Михайло Федоров закликав українців на окупованих територіях повідомляти про місце розташування російських комплексів за допомогою чат-бота "єВорог". Він нагадав, що минулого року просив ділитися інформацією про комплекс "Редут 2-УС". За його словами, повідомлення дуже допомогли військовим послабити окупантів.

"Побачили подібну будку з антенами — повідомте в "єВорог", — попросив голова Мінцифри. — Упевнений, цього разу теж будуть успішні кейси. Але не забувайте видаляти фото/відео після надсилання в чат. Безпека важлива".

У лютому фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун оцінив користь і ризики чат-бота "єВорог" для українців. На його думку, сервіс вимагає дуже багато ресурсів у порівнянні з традиційними методами розвідки та ще й загрожує життю людей, яких можуть спіймати росіяни.