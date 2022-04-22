У Мінцифрі розповіли, як ударити по найслабшому місцю ворога: допомогти може кожен

Система "Редут 2-УС" дозволяє російським військам підтримувати зв'язок та отримувати накази від керівництва.

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Міністерство цифрової трансформації закликало українців вишукувати станції зв'язку росіян та повідомляти про них у чатбот "єВорог". Подробиці відомство розповіло на своїй сторінці у Facebook.

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Пресслужба зазначає, що зв'язок є слабким місцем російської армії — знищення таких електронних систем фактично роззброює окупантів. Однією з ключових ланок елементів росіян є комплекс "Редут 2-УС".

"Це система управління зв'язком, через яку керівництво російської армії віддає команди солдатам, а війська ворога обмінюються інформацією між собою. Знищивши цю систему, обірвемо зв'язок — і ворог втратить управління військами", — наголосили в Мінцифри.

Після виявлення "Редути 2-УС" міністерство просить знімати його на камеру (фото або відео), а потім відправляти в чатбот "єВорог" в Telegram, вказавши геолокацію. Якщо немає можливості сфотографувати ворожу техніку, слід максимально докладно описати побачене текстом.

Мінцифри також закликало українців дбати про власну безпеку під час передачі інформації про дії противника. Рекомендують видалити фотографії та відеозаписи зі смартфона після відправлення в чатбот, щоб ворожі солдати не виявили їх під час перевірки.

Як пише Army Inform, автономний цифровий телекомунікаційний комплекс "Редут 2-УС" використовує сучасні технології зв'язку та допомагає взаємодіяти з системами бойового управління. Одним з основних елементів є радіорелейна станція (антеновий модуль) Р-431АМ, яка може створити широкосмугову бездротову мережу для 200 абонентів зі швидкістю передачі даних до 37 Мбіт/с і на відстані до 30 км.

Крім бездротової, модуль Р-431АМ передбачає багатоінтервальні релейні та волоконно-оптичні лінії зв'язку, а також 1920 каналів тональної частоти. Максимальна швидкість передачі даних — до 155 Мбіт/с у чотирьох напрямках, дальність зв'язку — від 15 до 55 км залежно від частоти та радіовидимості.

Раніше експерт із кібербезпеки Андрій Баранович розповів, яку небезпеку чатбот Мінцифри "єВорог" створює для українців. За його словами, російські військові можуть вичислити та вбити користувачів, які надсилають інформацію про їхнє переміщення ЗСУ. Чатбот просить інформаторів авторизуватися через сервіс "Дія", тому в разі злому сервісу супротивник може отримати імена тих, хто допоміг українській армії.