В Минцифре рассказали, как ударить по самому слабому месту врага: помочь может каждый

Система "Редут 2-УС" позволяет российским войскам поддерживать связь и получать приказы от руководства.

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Министерство цифровой трансформации призвало украинцев высматривать станции связи россиян и сообщать о них в чатбот "єВорог". Подробности ведомство рассказало на своей странице в Facebook.

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Пресс-служба отмечает, что связь является слабым местом российской армии — уничтожение таких электронных систем фактически разоружит оккупантов. Одним из ключевых звеньев элементов россиян является комплекс "Редут 2-УС".

"Это система управления связью, через которую руководство российской армии отдает команды солдатам, а войска врага обмениваются информацией между собой. Уничтожив эту систему, оборвем связь — и враг потеряет управление войсками", — подчеркнули в Минцифры.

При обнаружении "Редута 2-УС" министерство просит снимать его на камеру (фото или видео), а затем отправлять в чатбот "эВорог" в Telegram, указав геолокацию. Если же нет возможности сфотографировать вражескую технику, следует максимально подробно описать увиденное текстом.

Минцифры также призвало украинцев заботиться о собственной безопасности при передаче информации о действиях противника. Рекомендуется удалить фотографии и видеозаписи со смартфона после отправки в чатбот, чтобы вражеские солдаты не обнаружили их при проверке.

Как пишет Army Inform, автономный цифровой телекоммуникационный комплекс "Редут 2-УС" использует современные технологии связи и помогает взаимодействовать с систеами боевого управления. Одним из основных его элементов является радиорелейная станция (антенный модуль) Р-431АМ, которая может создать широкополосную беспроводную сеть для 200 абонентов со скоростью передачи данных до 37 Мбит/с и на расстоянии до 30 км.

Помимо беспроводной, модуль Р-431АМ предусматривает многоинтервальные релейные и волоконно-оптические линии связи, а также 1920 каналов тональной частоты. Максимальная скорость передачи данных — до 155 Мбит/с в четырех направлениях, дальность связи — от 15 до 55 км в зависимости частоты и радиовидимости.

Ранее эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович рассказал, какую опасность чатбот Минцифры "єВорог" создает для украинцев. По его словам, российские военные могут вычислить и убить пользователей, отправляющих информацию об их перемещениях ВСУ. Чатбот просит информаторов авторизоваться через сервис "Дія", поэтому в случае взлома сервиса противник может получить имена тех, кто помог украинской армии.