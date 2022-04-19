На кону стоят жизни: эксперт рассказал, как чат-бот Минцифры "єВорог" угрожает украинцам

Российские военные могут вычислить и убить пользователей чата "єВорог", которые находятся на оккупированной территории Украины.

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Министерство цифровой трансформации запустило чат-бот "єВорог" для сбора информации о российских военных. Специалист по кибербезопасности Андрей Баранович рассказал Фокусу , какая опасность грозит украинцам, которые пользуются этим сервисом.

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17 апреля Минцифры в Telegram-канале призвало украинцев не обсуждать действия ВС РФ на оккупированных территориях по телефону или в социальных сетях, вместо этого предложило использовать специальный чат-бот в Telegram. Как заявила пресс-служба, "єВорог" позволяет тайно делиться с украинскими военными информацией о местонахождении и перемещении вражеских сил.

Как уверяет Андрей Баранович, чат-бот не столь безопасен для украинцев и может привести к человеческим жертвам. Он обратил внимание, что сервис требует пройти авторизацию через приложение "Дія" и подтвердить личность.

"Если бот взломают россияне, то они просто поубивают тех, кто хочет помочь нашей армии. Само наличие каналов или ботов в истории Telegram может оказаться фатальным, если оккупант залезет в телефон", — объяснил он.

[ + – ] Скриншот чат-бота єВорог Фото: Скриншот

Андрей Баранович добавил, что обычные граждане, желающие помогать армии, не владеют навыками разведчиков, поэтому власти должны рассказывать им о правилах информационной безопасности и возможных рисках. По его мнению, стоит также наладить каналы связи, которые не будут отличаться от привычных вещей. Например, сайт, куда можно зайти только через анонимный браузер TOR.

"Всегда можно сказать, что TOR нужен чтобы ходить в ВК или смотреть порно", — отметил эксперт.

На своей странице в Facebook Андрей Баранович обратился к руководству Минцифры:

"В случае утечки логов или даже, если оккупанты просто найдут "секретного бота" в истории телеги это будет стоить людям головы. Сделайте TOR-сайт вместо бота, не повторяйте предыдущие ошибки".

В комментарии к посту он посоветовал тем, кто воспользовался чатботом на оккупированной территории, сбросить настройки телефона до заводских, выйти из всех аккаунтов, а важную информацию передавать через знакомых или хотя бы по электронной почте.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинцы при помощи чат-бота "єВорог" выдали ВСУ десятки вражеских станций связи Редут-2УС. За два дня работы сервиса пользователи отправили около 30 заявок.