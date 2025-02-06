Владельцы iPhone 7 могут получить компенсацию до $350 за дефект: что известно

Самые большие выплаты зарезервированы для людей, которые заплатили из своего кармана за ремонт или замену комплектующих.

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Владельцы смартфонов Apple iPhone 7, пострадавшие от проблемы Loop Disease, как сообщается, получают компенсацию. Об этом пишет Android Authority.

Линейка iPhone 7 стала знаковым релизом для Apple во многих отношениях, впервые предложив водонепроницаемость и телеобъектив в версии Plus. К сожалению, некоторые пользователи также пострадали от так называемого дефекта Loop Disease. Однако есть и хорошие новости: пострадавшие владельцы наконец-то получают выплату.

9to5Mac сообщает, что пострадавшие владельцы iPhone 7 серии, которые были частью коллективного иска, начинают получать выплаты за дефект. На сайте урегулирования отмечается, что пользователи, которые заплатили Apple из своего кармана за ремонт или замену в результате дефекта, имеют право на выплату от 50 до 349 долларов.

Пострадавшие пользователи, которые сообщили Apple о проблеме Loop Disease, но не заплатили за ремонт/замену, имеют право на выплату до 125 долларов.

Проблема Loop Disease касалась аудиочипа IC в iPhone 7 и 7 Plus. Пользователи сообщали о таких проблемах, как серый значок Voice Memo, серый значок динамика во время звонков и отсутствие голосовых команд в Siri.

На сайте соглашения отмечается, что Apple отрицает все обвинения, выдвинутые в коллективном иске, и что соглашение не является признанием вины производителем iPhone.

В любом случае, это хорошие новости для владельцев iPhone 7 серии, которые столкнулись с этой проблемой и были вынуждены платить за ремонт/замену из собственного кармана.

Напомним, Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.