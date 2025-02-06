Власники iPhone 7 можуть отримати компенсацію до $350 за дефект: що відомо

Найбільші виплати зарезервовані для людей, які заплатили зі своєї кишені за ремонт або заміну комплектуючих.

Related video

Власники смартфонів Apple iPhone 7, які постраждали від проблеми Loop Disease, як повідомляється, отримують компенсацію. Про це пише Android Authority.

Лінійка iPhone 7 стала знаковим релізом для Apple у багатьох відношеннях, вперше запропонувавши водонепроникність і телеоб'єктив у версії Plus. На жаль, деякі користувачі також постраждали від так званого дефекту Loop Disease. Однак є і хороші новини: постраждалі власники нарешті отримують виплату.

9to5Mac повідомляє, що постраждалі власники iPhone 7 серії, які були частиною колективного позову, починають отримувати виплати за дефект. На сайті врегулювання зазначається, що користувачі, які заплатили Apple зі своєї кишені за ремонт або заміну внаслідок дефекту, мають право на виплату від 50 до 349 доларів.

Постраждалі користувачі, які повідомили Apple про проблему Loop Disease, але не заплатили за ремонт/заміну, мають право на виплату до 125 доларів.

Проблема Loop Disease стосувалася аудіочіпа IC в iPhone 7 і 7 Plus. Користувачі повідомляли про такі проблеми, як сірий значок Voice Memo, сірий значок динаміка під час дзвінків і відсутність голосових команд у Siri.

На сайті угоди зазначається, що Apple заперечує всі звинувачення, висунуті в колективному позові, і що угода не є визнанням провини виробником iPhone.

У будь-якому разі, це хороші новини для власників iPhone 7 серії, які зіткнулися з цією проблемою і були змушені платити за ремонт/заміну з власної кишені.

Нагадаємо, Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.