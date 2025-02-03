Вместо СМС-сообщений: в "Дії" появятся электронные направления и рецепты от врачей
Минздрав и Минцифры работают над запуском push-уведомлений в "Дії" и Viber. Процесс будет осуществляться автоматически.
Сообщения от электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) с е-направлениями и е-рецептами в дополнение к СМС-сообщениям будут поступать также в "Дію" или Viber. Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление, и сейчас совместно с Министерством цифровой трансформации ведется тестирование сервиса, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Сообщается, что Правительство внесло изменения в постановление №411 "Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения" от 25 апреля 2018 года.
Сейчас специалисты государственного предприятия "Электронное здоровье" и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) проводят внутренние тестирования push-уведомлений. Когда система будет запущена, пациенты будут получать сообщения с кодом подтверждения, номером е-рецепта или е-направления в "Дію" и Viber.
Таким образом украинцам будут поступать:
- номер и код погашения е-рецепта;
- код е-направления к врачам;
- подтверждение разрешения на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, создание плана лечения и тому подобное.
Если пациент пользуется приложением "Дія", оповещение в первую очередь придет туда. Если действия нет — сообщение поступит в Viber по номеру телефона, по которому пациент зарегистрирован в базе ЕСОЗ. Когда нет ни первого, ни второго, информацию пришлют по СМС.
"Push-уведомления от ЕСОЗ в "Дії" и Viber заработают вскоре. Этот процесс будет осуществляться автоматически и ускорит доставку оповещения наиболее удобным для пациента способом. Также это позволит избежать сбоев в отправке СМС, связанных с работой мобильного оператора", — сообщили в Минздраве.
Для пациентов, которые вообще не имеют мобильного телефона, как и раньше, предусмотрена выдача информационных справок.
О запуске "пушей" с медицинскими направлениями в "Дії" рассказал также глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские "пуши" — сообщу в канале", — сказал министр.
Напомним, 30 января Фокус писал со ссылкой на информацию на портале государственных услуг "Дія", кто из украинцев должен задекларировать средства "Национального кэшбека" и как это сделать.
22 января вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что услуга "еВідновлення" вернулась в приложение "Дія".