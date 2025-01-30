От украинцев требуют задекларировать средства "Национального кэшбэка": кому и как это сделать

Чиновники, которые пользуются программой возврата средств "Национальный кэшбек", должны успеть задекларировать эти поступления до конца марта.

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До 31 марта украинские государственные служащие должны задекларировать полученные в 2024 году средства по программе "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат 10% расходов на товары и услуги украинского производства. Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".

Хотя указанные выплаты не облагаются налогом и не влияют на оформление субсидий или льгот, для чиновников декларирование всех доходов через Реестр деклараций на сайте НАПК является обязательным требованием.

Кто должен задекларировать средства "Национального кэшбэка":

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

депутаты всех уровней;

судьи, прокуроры, полицейские и военные должностные лица;

руководители государственных предприятий, учреждений и организаций.

Другим гражданам Украины, которые получали выплаты из правительственных социальных программ, подавать декларацию не нужно.

Как задекларировать средства "Национального кэшбэка"

1. В приложении банковского учреждения нужно сформировать выписку о зачислении средств на специальный счет.

2. В разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" указать вид дохода "другое";

какой именно: "Национальный кэшбэк";

источник дохода: "другое физическое или юридическое лицо";

тип лица: "юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

код ЕГР: 37508596;

наименование юридического лица: "Министерство экономики Украины".

3. разделе 12.1 "Банковские счета" следует указать финансовое учреждение, в котором был открыт счет для получения кэшбэка.

Аналогичным образом декларируются и средства, полученные по программе "Зимняя еПідтримка".

Напомним, что государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать донаты на нужды ВСУ.

Также Фокус писал, как закрыть карту "Национального кэшбэка". В разных банках процедура отличается.