От украинцев требуют задекларировать средства "Национального кэшбэка": кому и как это сделать
Чиновники, которые пользуются программой возврата средств "Национальный кэшбек", должны успеть задекларировать эти поступления до конца марта.
До 31 марта украинские государственные служащие должны задекларировать полученные в 2024 году средства по программе "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат 10% расходов на товары и услуги украинского производства. Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".
Хотя указанные выплаты не облагаются налогом и не влияют на оформление субсидий или льгот, для чиновников декларирование всех доходов через Реестр деклараций на сайте НАПК является обязательным требованием.
Кто должен задекларировать средства "Национального кэшбэка":
- государственные служащие;
- должностные лица местного самоуправления;
- депутаты всех уровней;
- судьи, прокуроры, полицейские и военные должностные лица;
- руководители государственных предприятий, учреждений и организаций.
Другим гражданам Украины, которые получали выплаты из правительственных социальных программ, подавать декларацию не нужно.
Как задекларировать средства "Национального кэшбэка"
1. В приложении банковского учреждения нужно сформировать выписку о зачислении средств на специальный счет.
2. В разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" указать вид дохода "другое";
- какой именно: "Национальный кэшбэк";
- источник дохода: "другое физическое или юридическое лицо";
- тип лица: "юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";
- код ЕГР: 37508596;
- наименование юридического лица: "Министерство экономики Украины".
3. разделе 12.1 "Банковские счета" следует указать финансовое учреждение, в котором был открыт счет для получения кэшбэка.
Аналогичным образом декларируются и средства, полученные по программе "Зимняя еПідтримка".
Напомним, что государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать донаты на нужды ВСУ.
Также Фокус писал, как закрыть карту "Национального кэшбэка". В разных банках процедура отличается.