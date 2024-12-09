Закрыть карту "Национальный кэшбэк": какие два шага следует сделать и возможно ли онлайн

Деньги "Національного кешбеку" и "Зимової єПідтримки" можно получить в 11 банках, которые присоединились к государственной программе. Если человек решил отказаться от этой возможности, то должен сделать два шага с визитом или без визита в банк.

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Карту "Національний кешбек" можно закрыть, обратившись в отделение банка, в котором она открыта, или воспользовавшись возможностями интернет-банкинга. Процедура отличается в зависимости от учреждения, услугами которого пользуется человек. О деталях отключения рассказали на портале "24 канал".

"Зимова єПідтримка" — как закрыть карту

Граждане открывали карту для получения "национального кэшбэка" или выплаты "тысячи Зеленского" в разных банках, которые участвовали в государственной программе, напомнили на портале. В списке — 11 банков: "ПриватБанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-банк", "Банк Глобус", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, "Ощадбанк", "Аккордбанк", "Банк Кредит Днепр". В каждом из них — своя процедура закрытия карт, но в целом следует сделать два шага, говорится в статье.

Шаги для закрытия карты "Національний кешбек":

направить обращение в банк о закрытии карты. Обращение можно отправить онлайн (через онлайн-банкинг), по телефону или прийти лично в отделение; подписать заявление о закрытии карты.

Процедура закрытия сделки зависит от банка и иногда требует личного присутствия гражданина, поясняется в статье.

Особенности закрытия карты в некоторых банках описали на портале "Факты":

в "А-банке" — можно позвонить на 7776 или прийти в отделение. После оформления запроса банк перестает передавать данные о покупках и карта прекращает участвовать в программе;

в monobank — следует позвонить в службу поддержки 0800 205 205, которая проведет процедуру закрытия карты "Національний кешбек";

в "Приватбанке" — карта закрывается без визита в отделение, а через приложение "Приват-24". Для этого следует выбрать карту, затем нажать "Настройки", выбрать пункт "Закрыть карту" и подтвердить решение, нажав "Подать заявление". Через некоторое время карта исчезнет из списка, то есть ее закроют.

Детали проекта "Національний кешбек" и "Зимова єПідтримка"

Фокус писал о двух программах, введенных украинским правительством осенью и зимой 2024 года. Одна из этих программ — "Національний кешбек", то есть возврат средств за товары и услуги украинского производства. Чтобы получить эти средства, граждане должны открыть специальную банковскую карту с таким же названием. Чиновники отмечали, что размер возврата — до 10% стоимости, но в течение месяца — не более 3 тыс. грн.

Следующий проект — выплаты так называемой "тысячи Зеленского" в рамках программы "Зимова єПідтримка". По замыслу, начиная с 1 декабря, деньги могут получить желающие, которые подадут заявку через приложение "Дія" (или через "Укрпошту"), а деньги поступят на карту "Національний кешбек".

Отметим, 4 декабря соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что в договоре на открытие карты "Нацкешбек", которую предлагает АБ "Приватбанк", есть пункт о раскрытии банковской тайны. После этого выяснилось, что об этом же говорится в соглашениях всех банков, которые присоединились к проекту, в том числе и в monobank. Заметим, что согласно ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности", банковская тайна открывается с разрешения физического или юридического лица, по требованию суда, правоохранительных органов, других органов государственной власти.

Напоминаем, 5 декабря Фокус рассказал о банковской тайне и о том, кто видит операции по картам "национального кэшбэка".