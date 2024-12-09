Закрити карту "Національний кешбек": які два кроки слід зробити і чи можливо онлайн

Гроші "Національного кешбеку" та "Зимової єПідтримки" можна отримати в 11 банках, які долучилися до державної програми. Якщо людина вирішила відмовитись від цієї можливості, то має зробити два кроки з візитом або без візиту в банк.

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Карту "Національний кешбек" можна закрити, звернувшись у відділення банку, в якому вона відкрита, або скориставшись можливостями інтернет-банкінгу. Процедура різниться залежно від установи, послугами якої користується людина. Про деталі відключення розповіли на порталі "24 канал".

Зимова єПідтримка — як закрити карту

Громадяни відкривали карту для отримання "Національного кешбеку" або виплати "тисячі Зеленського" в різних банках, які брали участь у державній програмі, нагадали на порталі. У списку — 11 банків: "ПриватБанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-банк", "Банк Глобус", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро". У кожному з них — своя процедура закриття карток, але загалом слід зробити два кроки, йдеться у статті.

Кроки для закриття карти "Національний кешбек":

надіслати звернення у банк щодо закриття карти. Звернення можна надіслати онлайн (через онлайн-банкінг), телефоном або прийти особисто у відділення; підписати заяву про закриття карти.

Процедура закриття угоди залежить від банку та інколи вимагає особистої присутності громадянина, пояснюється у статті.

Особливості закриття карти в деяких банках описали на порталі "Факти":

в "А-банку" — можна зателефонувати на 7776 або прийти у відділення. Після оформлення запиту банк перестає передавати дані про покупки і карта припиняє брати участь у програмі;

у monobank — слід зателефонувати в службу підтримки 0800 205 205, яка проведе процедуру закриття карти "Національний кешбек";

в "Приватбанку" — карта закривається без візиту у відділення, а через застосунок "Приват-24". Для цього слід обрати карту, потім натиснути "Налаштування", обрати пункт "Закрити карту" і підтвердити рішення, натиснувши "Подати заяву". Через певний час карта зникне зі списку, тобто її закриють.

Деталі проєкту "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка"

Фокус писав про дві програми, запроваджені українським урядом восени та взимку 2024 року. Одна з цих програм — "Національний кешбек", тобто повернення коштів за товари та послуги українського виробництва. Щоб отримати ці кошти, громадяни повинні відкрити спеціальну банківську карту з такою ж назвою. Урядовці наголошували, що розмір повернення — до 10% вартості, але протягом місяця — не більш як 3 тис. грн.

Наступний проєкт — виплати так званої "тисячі Зеленського" в межах програми "Зимова єПідтримка". За задумом, починаючи з 1 грудня, гроші можуть отримати всі охочі, які подадуть заявку через застосунок "Дія" (або через "Укрпошту"), а гроші надійдуть на карту "Національний кешбек".

Зазначимо, 4 грудня співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що у договорі на відкриття карти "Нацкешбек", яку пропонує АБ "Приватбанк", є пункт про розкриття банківської таємниці. Після цього з'ясувалось, що про це ж ідеться в угодах усіх банків, які долучилися до проєкту, зокрема і в monobank. Зауважмо, що згідно зі ст. 62 закону "Про банки і банківську діяльність", банківська таємниця відкривається з дозволу фізичної чи юридичної особи, на вимогу суду, правоохоронних органів, інших органів державної влади.

Нагадуємо, 5 грудня Фокус розповів про банківську таємницю і про те, хто бачить операції за картами "Національного кешбеку".