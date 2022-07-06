Виртуальная карта. Почему уехавшим из страны украинцам не получить пластиковую платежную карту

Украинцы, которых война заставила покинуть страну, столкнулись с проблемой: как получить новую платежную карту, если срок действия старой закончился? Фокус узнал, как банки решают этот вопрос и какие варианты доступны тем, кто хочет оформить платежную карту в украинском банке, находясь за рубежом.

Киевлянка Руслана Тымчук в марте выехала в Данию, а сейчас оказалась в непростой ситуации. "Я продолжаю работать удаленно, а украинский работодатель переводит зарплату на мою карту, оформленную в украинском банке. Срок действия карты заканчивается в июле. В колл-центре банка сказали, что новую карту выдают только лично владельцу в отделении, но я пока не планировала ехать в Украину", — рассказала Руслана. По ее словам, в банке готовы продлить срок действия карты до сентября, но в дальнейшем рекомендуют приехать и получить новую карту в отделении банка.

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Фокус выяснил, каковы условия оформления платежных карт в банках Украины во время войны и как сейчас клиенты банков проходят процедуру идентификации в рамках правил финансового мониторинга.

Срок действия карты закончился: как банки пытаются помочь клиентам

В банках говорят, что одним их первых решений военного времени стало продление срока действия выпущенных карт. Некоторые банки продлили срок действия карточек на 2-3 месяца, другие – на шесть месяцев или даже до конца 2022 года.

ПриватБанк еще в начале марта объявил, что продлил все карты, у которых заканчивается срок действия, на 180 дней.

Кредобанк продлил срок действия до 30 сентября включительно.

В Укрсиббанке клиентам продлили срок действия карт до 31 августа.

"Соответственно, эти карты остаются действующими, а клиенты, временно не имеющие возможности получить в отделении свою карту, перевыпущенную на новый срок, могут продолжать пользоваться старыми карточками до 30 сентября текущего года", — отмечает Адам Ожеховский, директор исполнительного направления розничного бизнеса Кредобанка.

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В Креди Агриколь Банке и в банке "Пивденный" Фокусу подтвердили, что также автоматически продлили срок действия карт. Но, правда, с такими пролонгированными картами могут быть сложности.

"Операции с продленными картами будут успешными, если банки-эквайеры принимают пролонгированные карты, то есть, необходимо выполнить попытку оплаты. Успех совершения операции растет, если рассчитываться бесконтактно: картой, мобильным устройством или снимая наличные в бесконтактном банкомате (оснащенном NFC) с помощью мобильного устройства, если карты добавлены в кошельки Apple Pay или Google Pay", — рассказал Фокусу директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев.

Банки продлевают срок действия карт клиентам, но пользоваться продленными картами все же лучше через Google Pay или Apple Pay

Анна Семенова, руководитель отдела дебетных карт ПУМБ, отмечает, что ПУМБ автоматически продлил действие всех карточек, у которых истекает срок действия, до конца 2022 года.

"Единственный момент – по истечении срока, указанного на пластике, могут не проходить операции, требующие введения срока действия карты. Например, при расчетах в Интернете", — говорит Анна Семенова. По ее мнению, чтобы успешно проводить платежи в Интернете, лучше открыть дополнительную виртуальную карту.

Без пластика: как оформить виртуальную карту в банках Украины

Банки могут оформить новую платежную карту, однако получать ее предлагают в отделении. Как вариант, доступна адресная курьерская доставка по Украине.

Заказать новую карту можно через колл-центр банка, непосредственно в отделении, а также через онлайн-банкинг.

"Клиент может заказать перевыпуск карты дистанционно через "Справочный центр" или оставив заявку через социальные сети. Получение карты возможно только в отделении банка", — подчеркнули в пресс-службе ОТП Банка.

Но если клиент банка покинул страну, получить пластиковую карту он уже не сможет, для этого придется возвращаться в Украину. Чтобы продолжать пользоваться услугами банка, можно оформить виртуальную карточку.

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"В случае невозможности получения перевыпущенной карты клиент может самостоятельно в приложении открыть отдельный счет с выпуском цифровой карты и использовать ее для совершения операций в торговой сети и в Интернете", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.

В большинстве интернет-сервисов крупных банков есть возможность подать заявку на оформление виртуальной карты. Ее функционал практически не отличается от пластика, однако для ее использования с целью совершения покупок в магазинах или для оплаты услуг через платежные терминалы банки рекомендуют добавить карту в Google Pay или Apple Pay.

"Виртуальную карту от ПУМБ можно привязать к сервисам платежей Google/Apple Pay и рассчитываться смартфоном при поддержке телефона NFC-технологии", — говорит Анна Семенова.

[ + – ] Виртуальная карта обладает теми же функциями, что и обычный пластик Фото: Pexels

Марьян Хомин, начальник Департамента маркетинга Укрсиббанка, объясняет: виртуальная карта – это персонифицированная электронная платежная карта, открывающаяся к уже активному карточному счету клиента.

"Оформляется мгновенно через приложение. Выпуск виртуальной карты осуществляется без физической печати пластиковой карты", — говорит Хомин.

В Кредобанке отмечают, что виртуальную цифровую карту можно выпустить как к новому, так и существующему счету в гривне, долларах США, евро или польских злотых.

"Новый счет для виртуальной карты открывается автоматически, а реквизиты счета и карты будут сразу доступны в онлайн-банкинге. После открытия картой можно сразу оплачивать товары и услуги в сети интернет, а также добавить ее в кошельки Apple Pay и Google Pay через мобильное приложение и рассчитываться в торгово-сервисной сети и обналичивать в банкоматах, оборудованных бесконтактными NFC-ридерами", — объяснил Артем Ожеховский. По его словам, пополнять виртуальную карту можно, как и обычную карту, – через онлайн-банкинг, переводом с карты на карту, переводом по реквизитам или SWIFT-платежом (для валютных карт).

Стоит, впрочем, помнить, что виртуальную карту оформляют обычно уже после того, как была оформлена любая другая карта (дебетная или кредитная) и получен доступ к интернет-сервису банка.

Пополнять виртуальную карту можно, как и обычную карту, – через онлайн-банкинг, переводом с карты на карту, переводом по реквизитам

Новым клиентам банки дистанционно карты, как правило, банки не оформляют. Правда, это не касается проекта Универсал Банка monobank – в случае с указанным банком, через сайт можно отправить заявку и затем получить карту в конверте в Киеве или других городах через услуги почтового оператора, а затем активировать карту и подключить онлайн-банкинг.

Пройти проверку: как банки соблюдают правила финмониторинга во время войны

Важным является и вопрос прохождения банковскими клиентами процедуры идентификации в период военного положения в Украине. Вообще порядок идентификации утвержден Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Этот процесс является составной частью финансового мониторинга, который осуществляется банками как во время открытия счетов, так и во время непосредственного обслуживания клиентов. Обычно банки таким образом проверяют актуальность ваших данных, действительность документов, предоставленных вами при открытии банковского счета (или при прохождении аналогичных проверок)", — отмечает юрист Татьяна Ященко, партнер Expatro.

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На время войны правила изменились, теперь банки вполне могут идентифицировать клиента дистанционно.

По словам Татьяны Ященко, НБУ принял отдельное постановление, предусматривающее особенности финансового мониторинга во время военного положения. В частности, такие мероприятия в отношении резидентов Украины могут включать:

дистанционные системы обслуживания

электронную почту с применением квалифицированной электронной подписи

другие дистанционные каналы связи внутри технических возможностей банка.

Во многих банках отмечают, что уже предлагают клиентам пройти процедуру идентификации дистанционно.

[ + – ] Банки часто предлагают пройти идентификацию дистанционно - через онлайн-банкинг или приложение "Дія" Фото: Pexels

"Это обязательная процедура, которая проходит каждые 1, 3 или 5 лет в зависимости от профайла клиента. Для клиентов с низким уровнем риска банк упростил процесс актуализации идентификационных данных и предлагает делать это дистанционно через мобильное приложение СА+. Сделать это можно в любой точке мира, нужен только доступ в Интернет и установленное приложение", — рассказал Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

В Укрсиббанке и ПУМБ сообщили, что могут проводить идентификацию клиентов через приложение "Дія" или через систему онлайн-банкинга. В Кредобанке и в ПриватБанке тоже возможна идентификация через интернет-банкинг. А вот в Ощадбанке для идентификации придется идти в отделение – возможности пройти процедуру дистанционно в этом банке еще нет.