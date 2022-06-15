Проценты военного времени. Какие кредиты банки выдают украинцам во время войны

Банки осторожно начинают кредитовать по потребительским программам физлиц. Однако выгодные условия, похоже, остались в довоенном прошлом. Где взять кредит в Украине и какими будут выплаты с новыми процентами военного времени.

С началом агрессии РФ в феврале 2022 года банки в срочном порядке останавливали свои кредитные программы. Первыми исчезли с радаров долгосрочные ипотечные и автомобильные займы. Прекратилась и выдача кредитов наличными.

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С кредитными картами история была сложнее – там банки индивидуально решали, что делать с той или иной программой, кто-то просто убирал лимит с карты клиента, а кто-то уменьшал лимит в разы – например, с 75 тыс. грн. до 8 тыс. грн. Ранее Фокус писал, как банки отреагировали на военное положение.

Но прошло четыре месяца героической борьбы украинцев как на военном фронте, так и на гуманитарном, и на экономическом. Постепенно банки начинают выходить из кредитного анабиоза, позволяя клиентам оформлять новые кредитные карты, а также предлагая рассрочки на товары в магазинах. Активизация кредитования в Украине медленно, но происходит.

"Банки частично и очень осторожно в мае возобновили кредитование по классическим и наименее рисковым банковским продуктам, таким как лимиты и овердрафты по картам. Некоторые банки пытались возобновлять программы рассрочки. Но массового возобновления кредитования розничных клиентов еще не произошло. Сейчас же, при значительной неопределенности по стоимости фондирования после повышения учетной ставки, прогнозировать дальнейшее возобновление кредитования очень сложно", — рассказал Фокусу заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Где деньги: какие банки в июне 2022 года выдают кредиты наличными

В июне 2022 года сложнее всего найти беззалоговый кредит наличными в банках – на сайтах большинства финучреждение красуется надпись – "Кредиты не выдаются". Об этом, в частности, сообщается на сайтах Альфа-Банка и Кредобанка.

Многие банки пока не решаются возобновлять выдачу новых кредитов, что отчасти связано с рекомендациями НБУ, который отмечает, что сейчас для банков кредитный риск является одним из наиболее существенных.

"Влияние боевых действий и экономического спада на качество кредитов растянется во времени. Поэтому окончательные объемы потерь от ухудшения обслуживания займов можно быть определить только со временем. Текущая ситуация требует от банков тщательной оценки финансового состояния должников, взвешенного использования инструментов кредитных каникул и своевременной реструктуризации долгов для клиентов, которые в этом нуждаются. В то же время финучреждения должны сохранять консервативные подходы к оценке рисков и отражать истинное состояние кредитного портфеля в отчетности", — отмечают эксперты Нацбанка в майском "Обзоре банковского сектора".

То есть, чтобы банкам не наращивать портфель проблемных долгов, им предлагают осторожно подходить к вопросам выдачи новых кредитов.

[ + – ] Для получения кредита наличными необходим паспорт, код ИНН и стабильное трудоустройство Фото: НБУ

Фокусу удалось в июне 2022 года найти несколько предложений кредита наличными. В частности, Идея Банк предлагает клиентам кредит на сумму до 50 тыс. грн., а максимальный срок – три года. Процентная ставка по кредиту – 79,9% годовых, но в паспорте продукта указано, что реальная ставка – свыше 116% годовых.

Кредит наличными можно получить в сумме 30-50 тыс. грн., а при наличии высокого официального дохода -100-200 тыс. грн.

Заявляет о том, что кредитует по программе кэш-кредитования, также Ощадбанк, где предлагают наличные в сумме до 250 тыс. грн. на срок до пяти лет, а ставка составляет 29-56% годовых, в детальных условиях уточняется – реальная ставка составит от 38,2% до 81,59% годовых. В Ощадбанке Фокусу сообщили, что возобновили выдачу кредитов наличными в мае 2022 года. "Условия кэш-кредитования не пересматривались. На сегодняшний день, есть возможность уменьшить процентную ставку при условии подтверждения целевого использования средств", — отметили в пресс-службе Ощадбанка. Фактически, речь идет о том, что если клиент в течение месяца после получения кредита предоставит банку документы, что средства кредита пошли на покупку товаров, автомобиля, оборудование для авто, на покупку окон, дверей, теплового котла или солнечных панелей, или на медицинские услуги, то с 31-го календарного дня ставка будет составлять 40% годовых, а не 56%.

Еще один банк, который возобновил выдачу кредиты наличными, — Райффайзен Банк. Там готовы рассмотреть заявку на сумму до 1 млн. грн. Правда, конечно же, итоговое решение по сумме займа будет принято, исходя из кредитной истории и подтвержденного уровня доходов клиента. Кредит возможен на срок до 6 лет, ставка — 32,9% — 54,9% годовых, а реальная процентная ставка – 64,74% годовых.

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Клиентам, готовым отправиться за кредитом наличными, важно взять с собой паспорт, код ИНН, а также справку о доходах за последние 6 месяцев. Также не стоит забывать о том, что при получении кредита наличными, как правило, банк страхует жизнь заемщика, а это значит, что в платежи по кредиту будет включена еще и страховка. Обычно страховой платеж составляет порядка 8-12% от суммы кредита. То есть, предположим, если сумма кредита – 50 тыс. грн., то, кроме тела кредита и процентов, добавится также 4,5-5,5 тыс. грн. – платеж за страхование жизни.

Не только кэш: где можно получить кредит на покупку товаров в Украине

В июне 2022 года все больше банков начинают предлагать кредиты на покупку товаров в магазинах. Уже появились столики с кредитными консультантами в Comfy, "Эльдорадо", "Золотой век" и других сетях.

Приобрести технику и электронику, ювелирные изделия, котлы и стройматериалы в кредит предлагают Ощадбанк, А-Банк, Глобус Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, а также ПриватБанк, проект Универсал Банка – monobank.

Очень часто программы кредитования покупки товаров банки называют "Оплата частями". В паспорте такого продукта, как правило, указаны минимальные проценты, например, 0,001% или 0,12% годовых. Однако стоит внимательно изучать все условия. Ведь иногда речь идет об оплате покупки в рассрочку, по которой платежи идут с кредитной карты. Это означает, что клиент платит минимальный процент лишь тогда, когда платеж приходится на грейс-период – время, что в условиях карты обозначено, как льготное. Например, по некоторым кредитным картам такой период – 25 дней, по другим – 48 или 56 дней с момента совершения расчетов кредиткой.

[ + – ] Рассрочка – это кредит, а не благотворительная помощь на покупку товаров или оплату услуг Фото: Pexels

Сэкономить на комиссиях и процентах при рассрочке можно только в том случае, если платеж идет не кредитными деньгами, а своими собственными. Например, если рассчитываться картой ПриватБанка "Универсальная" с кредитным лимитом, где нет собственных денег клиента, то процентная ставка за пользование банковскими деньгами – 48% годовых. Но если на карте в момент списания по рассрочке есть свыше лимита собственные деньги, то в таком случае при списании платежа рассрочки будет лишь минимальная комиссия 0,01% в месяц от общей суммы кредита на товар.

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Ставки по кредитным картам банки могут менять, хотя в последние полгода никаких изменений и не было. Но после повышения НБУ учетной ставки до 25% годовых в банках говорят, что повышение ставок по кредитам для физлиц вполне ожидаемо.

"Пока мы не меняли условия по действующим программам для новых клиентов – они остались такими же, как и до войны. Однако резкое повышение учетной ставки и, как следствие, стоимости фондирования, наверняка, приведет к необходимости увеличения ставок по кредитам, в том числе, беззалоговым, а также комиссий. В настоящее время сложно судить о конкретных цифрах, поскольку рынок еще не "переварил" увеличение учетной ставки", — отметил Алексей Карчажкин.

Каникулы по-новому: предлагают ли банки кредитные каникулы по беззалоговым займам

Банки пересматривают условия кредитных каникул для клиентов-физлиц, и по некоторым кредитным продуктам каникулы в июне уже не действуют. Например, в банке "Пивденный" клиентам сообщили, по кредитам наличными и другим без залога с 1 июня действует обычный режим оплаты. По кредитным картам этого банка с начала июня устанавливается стандартный режим обслуживания кредитного долга в соответствии с условиями договора, в том числе, погашение процентов – с 30 июня, а погашение обязательного минимального платежа (7%) – с 25 июля.

В ПриватБанке проинформировали, что льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4-3,5% (в месяц).

В июне кредитные каникулы банки уже отменили, но по некоторым кредитам оставили льготные проценты и минимальный обязательный платеж

В ОТП Банке действие кредитных каникул прекращено с 1 мая 2022 года, а для кредитных карт – с 1 июня 2022 года.

"В связи с окончанием периода кредитных каникул, действовавших по инициативе банка (без заключения дополнительных договоров в кредитный договор), ОТП Банк возвращает стандартные условия кредитного договора по всем потребительским кредитам физических лиц, в том числе кредитам наличными, ипотечными и на покупку авто с 1 май 2022 года", — отметили в банке. Там уточнили, что теперь платежи, не уплаченные в течение действия кредитных каникул, перенесены на конец графика платежей, очередные плановые платежи по кредитам подлежат оплате, согласно установленному графику, иначе они будут признаны просроченными, а штрафы, пени и повышенная процентная ставка применяться не будут.

"Во время действия военного положения, если у вас нет возможности платить плановый платеж в полном объеме, вы можете оформить заявку о проведении банком реструктуризации кредита", — сообщили в ОТП Банке.

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В пресс-службе Ощадбанка Фокусу объяснили, что кредитные каникулы по потребительским кредитам истекли 31 мая.

"По кредитным картам с 1 июня действуют обновленные льготные условия: процентная ставка снижена вдвое от указанной в договоре; обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств вместо 5%, указанных в договоре комплексного банковского обслуживания", — отметили в Ощадбанке.