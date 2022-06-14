Рада может "простить" украинцам долги по займам: кому спишут кредиты по новому закону

Государство, в случае принятия законопроекта, может списать или заморозить задолженность по кредитному жилью и транспорту, которое было уничтожено в результате вторжения ВС РФ.

В Верховную Раду внесли законопроект №7441-1, который предусматривает списание или замораживание долгов по кредитам, выданных для покупки недвижимости или транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Речь идет о кредитном жилье или транспорте, которое было уничтожено или повреждено в результате полномасштабного вторжения ВС РФ.

По его словам, из-за масштабных боевых действий многие украинцы потеряли свою недвижимость и другое дорогостоящее имущество. Некоторая часть населения приобрела жилье или транспорт в кредит и у них остается задолженность перед кредиторами.

"Возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался. С целью поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, 14 июня был внесен законопроект № 7441-1. Этим законопроектом предложен конкретный механизм облегчения положения заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилое имущество или автомобиль", — продолжил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Глава налогового комитета Рады отметил, что в случае утверждения законопроекта №7441-1, задолженность по кредитам будет либо заморожена до момента получения предусмотренных законодательством компенсации, либо списана при условии, что разрушенное жилье или транспорт были единственными у заемщика.

Гетманцев добавил, что внесенный в парламент документ также предусматривает механизм официального оценивания повреждений имущества в зависимости от его местанахождения.

Стоит отметить, что текст законопроекта №7441-1 о возможном списании кредитов на сайте Верховной Рады еще не опубликован.

[ + – ] В Раду внесли законопроект о списании или замораживании долгов по кредитному жилью и транспорту

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, что нужно делать украинцам, если имущество уничтожила война, а долг перед кредиторами остался.

В другом материале Фокус объяснял, как поставить выплату долга на паузу и воспользоваться кредитными каникулами во время войны с Россией.

Также сообщалось, что украинцы с каждым месяцем войны хуже погашают задолженности по выданным кредитам.