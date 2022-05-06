Эксперты: украинцы все хуже платят по кредитам с каждым месяцем войны

По разным оценкам задолженность обслуживают от 20 до 65% клиентов банков

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Во время войны, которая продолжается в Украине более двух месяцев, многие граждане столкнулись с потерей или снижением доходов, что негативно повлияло на способность погашать долги. Многие банки пошли на встречу клиентам и после начала российского вторжения предложили кредитные каникулы — возможность поставить обязательные платежи по кредитам на паузу. Об их условиях Фокус подробно писал в одной из недавних публикаций.

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Кредитные каникулы во время войны. Как поставить выплату долга на паузу

"В ПриватБанке, несмотря на каникулы, 50-65% клиентов продолжают своевременно вносить платежи по действующим кредитам", — отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Мусиенко, руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка. По словам эксперта, показатель зависит от региона — если в центральных и западных областях Украины около 80% клиентов ПриватБанка не пользуются кредитными каникулами, то в северной и восточной части страны до 70% клиентов воспользовались возможностью приостановить выплату займов.

"Качество обслуживания розничного портфеля падает и с каждым следующим месяцем войны объем фактической просрочки растет. Количество людей, не вносящих платежи по кредитам, увеличивается на 5-10 процентных пунктов и сейчас в среднем по рынку полноценно обслуживают долг только около 20-30% розничных клиентов", – продолжает Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.

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Как отмечает Карчажкин, благодаря принятым нормативным мерам, о которых подробно ранее писал Фокус, такие неплатежи не считаются просроченной задолженностью и не отражаются ни на кредитной истории заемщиков, ни на резервировании банков.

Тем не менее, финансисты советуют заемщикам по возможности продолжать платить по кредитам. Ведь, в большинстве случаев кредитные каникулы не останавливают начисление процентов, хоть и позволяют без штрафных санкций не вносить обязательные платежи. То есть, по окончании кредитных каникул для заемщика может стать неприятной неожиданностью заметное увеличение долга.