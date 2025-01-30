Від українців вимагають задекларувати кошти "Національного кешбеку": кому і як це зробити

Посадовці, які користуються програмою повернення коштів "Національний кешбек", повинні встигнути задекларувати ці надходження до кінця березня.

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До 31 березня українські державні службовці повинні задекларувати отримані у 2024 році кошти по програмі "Національний кешбек", яка передбачає повернення 10% витрат на товари та послуги українського виробництва. Про це повідомляється на порталі державних послуг "Дія".

Хоча зазначені виплати не оподатковуються та не впливають на оформлення субсидій чи пільг, для чиновників декларування усіх доходів через Реєстр декларацій на сайті НАЗК є обов’язковою вимогою.

Хто повинен задекларувати кошти "Національного кешбеку":

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

депутати усіх рівнів;

судді, прокурори, поліцейські та військові посадові особи;

керівники державних підприємств, установ та організацій.

Іншим громадянам України, які отримували виплати з урядових соціальних програм, подавати декларацію не потрібно.

Як задекларувати кошти "Національного кешбеку"

1. У застосунку банківської установи потрібно сформувати виписку про зарахування коштів на спеціальний рахунок.

2. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" вказати вид доходу "інше";

який саме: "Національний кешбек";

джерело доходу: "інша фізична або юридична особа";

тип особи: "юридична особа, зареєстрована в Україні";

код ЄДР: 37508596;

найменування юридичної особи: "Міністерство економіки України".

3. розділі 12.1 "Банківські рахунки" слід зазначити фінансову установу, в якій був відкритий рахунок для отримання кешбеку.

Аналогічним чином декларуються й кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка".

Нагадаємо, що державна програма "Національний кешбек" дає змогу робити донати на потреби ЗСУ.

Також Фокус писав, як закрити карту "Національного кешбеку". У різних банках процедура різниться.