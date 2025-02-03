Замість СМС-повідомлень: у "Дії" з'являться електронні направлення та рецепти від лікарів

МОЗ і Мінцифри працюють над запуском push-повідомлень у "Дії" та Viber. Процес буде здійснюватися автоматично.

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Повідомлення від електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) з е-направленнями та е-рецептами на додачу до СМС-повідомлень надходитимуть також у "Дію" або Viber. Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову, і зараз спільно з Міністерством цифрової трансформації ведеться тестування сервісу, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що Уряд вніс зміни до постанови №411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" від 25 квітня 2018 року.

Зараз фахівці державного підприємства "Електронне здоровʼя" та Національної служби здоров'я України (НСЗУ) проводять внутрішні тестування push-повідомлень. Коли систему буде запущено, пацієнти отримуватимуть повідомлення з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення у "Дію" та Viber.

У такий спосіб українцям надходитимуть:

номер і код погашення е-рецепта;

код е-направлення до лікарів;

підтвердження дозволу на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, створення плану лікування тощо.

Якщо пацієнт користується застосунком "Дія", сповіщення першочергово прийде туди. Якщо дії немає — повідомлення надійде у Viber за номером телефону, за яким пацієнт зареєстрований у базі ЕСОЗ. Коли немає ані першого, ані другого, інформацію надішлють по СМС.

"Push-повідомлення від ЕСОЗ в "Дії" та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставлення сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора", — повідомили в МОЗ.

Для пацієнтів, які взагалі не мають мобільного телефону, як і раніше, передбачена видача інформаційних довідок.

Про запуск "пушів" з медичними направленнями в "Дії" розповів також голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні "пуші" — повідомлю в каналі", — сказав міністр.

Нагадаємо, 30 січня Фокус писав із посиланням на інформацію на порталі державних послуг "Дія", хто з українців повинен задекларувати кошти "Національного кешбеку" та як це зробити.

22 січня віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що послуга "єВідновлення" повернулася у застосунок "Дія".