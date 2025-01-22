Послуга "єВідновлення" повернулася: хто і як може отримати кошти

Державна програма компенсації за пошкоджене та знищене в ході війни нерухоме майно повернулася в "Дію": вже можна подавати заяви на отримання коштів.

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Оформити заявку на компенсацію коштів від держави за зруйноване чи пошкоджене житло знову можна через застосунок "Дія". Подати запит може кожен громадянин, однак першочергово виплати будуть отримувати певні категорії суспільства, зокрема військовослужбовці та багатодітні сім’ї. Про це повідомив 22 січня віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що українці можуть скористатися "Дією", щоб стати учасниками державної програми "єВідновлення". Це можна зробити дуже просто – необхідно лише знайти у застосунку необхідну функцію та натиснути на неї, а тоді заповнити дані, що підтверджують втрату чи пошкодження житла внаслідок бойових дій.

Якщо ж інформація про об’єкт нерухомості зберігається в Державному реєстрі речових прав, її застосунок завантажить автоматично. Тоді подання заяви займе ще менше часу.

Подання такої заяви займає не більше 5 хвилин, а термін розгляду, як зазначено в застосунку, триватиме до 30 днів. Відстежувати статус заяви також можна через застосунок "Дія".

Також Федоров повідомив, що оформити відповідну заявку можуть всі громадяни, однак кошти держава буде виплачувати за пріоритетами. Так, спершу компенсації отримують військовослужбовці ЗСУ, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

"Послуга актуальна для підконтрольних територій України", – додав міністр.

Отримані від держави кошти можна витратити на оплату послуг підрядників, які допомагатимуть відновити оселю, а також на будівельні матеріали, використані для відновлення житла.

Додамо, що таку послугу можна отримати і в офлайн-режимі. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу або до нотаріуса, прихопивши із собою паспорт, ідентифікаційний код та фотографії пошкодженого чи зруйнованого житла. Однак потрібно попередньо переконатися, що у вашому відділі ЦНАП надають таку послугу: цю інформацію можна знайти на сайті ЦНАПу.

Послуга "єВідновлення" в застосунку "Дія" була недоступною тривалий час через російську кібератаку по українських державних реєстрах, про яку Фокус дізнавався 20 грудня 2024 року. Тоді юристи попереджали, що поки роботу реєстрів не відновлять, українці не матимуть змоги отримувати соціальні виплати та субсидії.

Також вдалося відновити оформлення відстрочок для студентів, аспірантів та докторантів в застосунку "Резерв+". Про це Фокус повідомив 21 січня.