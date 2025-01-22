Услуга "єВідновлення" вернулась: кто и как может получить средства

Государственная программа компенсации за поврежденное и уничтоженное в ходе войны недвижимое имущество вернулась в "Дію": уже можно подавать заявления на получение средств.

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Оформить заявку на компенсацию средств от государства за разрушенное или поврежденное жилье снова можно через приложение "Дія". Подать запрос может каждый гражданин, однако в первую очередь выплаты будут получать определенные категории общества, в частности военнослужащие и многодетные семьи. Об этом сообщил 22 января вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что украинцы могут воспользоваться "Дією", чтобы стать участниками государственной программы "єВідновлення". Это можно сделать очень просто — необходимо лишь найти в приложении необходимую функцию и нажать на нее, а потом заполнить данные, подтверждающие потерю или повреждение жилья в результате боевых действий.

Если же информация об объекте недвижимости хранится в Государственном реестре прав, ее приложение загрузит автоматически. Тогда подача заявления займет еще меньше времени.

Подача такого заявления занимает не более 5 минут, а срок рассмотрения, как указано в приложении, продлится до 30 дней. Отслеживать статус заявления также можно через приложение "Дія".

Также Федоров сообщил, что оформить соответствующую заявку могут все граждане, однако средства государство будет выплачивать по приоритетам. Так, сначала компенсации получают военнослужащие ВСУ, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

"Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", — добавил министр.

Полученные от государства средства можно потратить на оплату услуг подрядчиков, которые будут помогать восстановить дом, а также на строительные материалы, использованные для восстановления жилья.

Добавим, что такую услугу можно получить и в офлайн-режиме. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или к нотариусу, прихватив с собой паспорт, идентификационный код и фотографии поврежденного или разрушенного жилья. Однако нужно предварительно убедиться, что в вашем отделе ЦПАУ предоставляют такую услугу: эту информацию можно найти на сайте ЦПАУ.

Услуга "єВідновлення" в приложении "Дія" была недоступна длительное время из-за российской кибератаки по украинским государственным реестрам, о которой Фокус узнавал 20 декабря 2024 года. Тогда юристы предупреждали, что пока работу реестров не восстановят, украинцы не смогут получать социальные выплаты и субсидии.

Также удалось восстановить оформление отсрочек для студентов, аспирантов и докторантов в приложении "Резерв+". Об этом Фокус сообщил 21 января.