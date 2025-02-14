Владельцам Android-смартфонов запретят использовать некоторые функции: почему и какие

Для борьбы с мошенничеством Android 16 может запретить загрузку сторонних приложений или предоставление доступа к специальным возможностям во время разговора по телефону.

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Google работает над новой функцией безопасности для Android, которая не позволит изменять некоторые конфиденциальные настройки во время телефонных звонков. Об этом пишет Android Authority.

Для борьбы с этими мошенниками Google работает над новой функцией безопасности для Android 16, которая блокирует изменение определенных конфиденциальных настроек во время телефонных звонков. Это усложнит мошенникам задачу и заставит людей дважды подумать, прежде чем устанавливать или включать вредоносное ПО.

Когда телефонный мошенник находит потенциальную жертву, он ищет способы заставить жертву отправить ему деньги или личные данные. Часто это включает в себя обман, заставляющий ее установить вредоносное ПО, а затем предоставить ему доступ к конфиденциальным разрешениям, таким как доступ к специальным возможностям.

Однако среднестатистический человек, вероятно, не знает, как загружать приложения на Android, поэтому мошенник остается на линии, чтобы провести ее через весь процесс. Вот тут-то и вступит в дело новая функция безопасности Android 16. Android 16 определит, когда активен телефонный звонок, и затем запретит включить разрешение на стороннюю загрузку. Это согласно строкам в Android 16 Beta 2:

<string name="enhanced_confirmation_phone_state_dialog_install_desc_prefix">Allowing apps to install other apps is not allowed during a phone call.</string> <string name="enhanced_confirmation_phone_state_dialog_desc">"%1$s Scammers often request this type of action during phone call conversations, so it"s blocked to protect you. If you are being guided to take this action by someone you don"t know, it might be a scam."</string>

Разрешение на стороннюю загрузку, позволяющее приложениям устанавливать другие приложения, по умолчанию отключено из соображений безопасности, поскольку множество вредоносного ПО распространяется за пределами официальных магазинов приложений. Его необходимо включить, перейдя в Настройки — Приложения — Специальный доступ к приложениям — Установка неизвестных приложений. Пользователи с включенным Расширенным режимом защиты не могут переключать это разрешение именно из-за рисков безопасности.

Хотя эта функция блокирует стороннюю загрузку во время звонков, мошенники могут попросить жертву повесить трубку, загрузить приложение и перезвонить. Во-первых, этот дополнительный шаг вносит помехи, которые могут нарушить поток мошенника и вызвать у жертвы подозрения.

Важно то, что диалоговое окно, отображаемое при попытке включить разрешение на стороннюю загрузку, предупреждает, что мошенники часто запрашивают это действие во время звонков, и советует быть осторожнее, если направляет неизвестный абонент. Это предупреждение может заставить некоторых людей пересмотреть легитимность звонящего и не дать им стать жертвами.

Что делать, если разрешение на стороннюю загрузку уже включено или, что еще хуже, приложение мошенника находится в Google Play Store? Android 16 также блокирует включение определенных конфиденциальных разрешений, таких как доступ к специальным возможностям, во время активных телефонных звонков. Предоставление доступа к специальным возможностям позволяет приложению считывать экран и выполнять действия от имени юзера — мощная комбинация, которая может дать вредоносному программному обеспечению полный контроль над устройством. Этот дополнительный уровень защиты сократит количество успешных телефонных мошенничеств.

Эти новые функции безопасности пока не активны в Android 16 Beta 2, но они будут готовы к публичному релизу Android 16 в конце этого года. Они основаны на функции Enhanced Confirmation Mode, представленной в Android 15, которая затрудняет получение доступа к конфиденциальным разрешениям для сторонних приложений.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.