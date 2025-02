Владельцам Android-смартфонов запретят использовать некоторые функции: почему и какие

Google работает над новой функцией безопасности для Android, которая не позволит изменять некоторые конфиденциальные настройки во время телефонных звонков. Об этом пишет Android Authority.

Для борьбы с этими мошенниками Google работает над новой функцией безопасности для Android 16, которая блокирует изменение определенных конфиденциальных настроек во время телефонных звонков. Это усложнит мошенникам задачу и заставит людей дважды подумать, прежде чем устанавливать или включать вредоносное ПО.

Когда телефонный мошенник находит потенциальную жертву, он ищет способы заставить жертву отправить ему деньги или личные данные. Часто это включает в себя обман, заставляющий ее установить вредоносное ПО, а затем предоставить ему доступ к конфиденциальным разрешениям, таким как доступ к специальным возможностям.

Однако среднестатистический человек, вероятно, не знает, как загружать приложения на Android, поэтому мошенник остается на линии, чтобы провести ее через весь процесс. Вот тут-то и вступит в дело новая функция безопасности Android 16. Android 16 определит, когда активен телефонный звонок, и затем запретит включить разрешение на стороннюю загрузку. Это согласно строкам в Android 16 Beta 2: