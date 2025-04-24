Самые мощные смартфоны OnePlus: топ-5 моделей с хорошими чипами и батареями (видео)

Недавно Фокус рассказывал о самых лучших смартфонах Google Pixel, а в сегодняшнем материале речь пойдет о флагманских моделях OnePlus, оснащенных мощными чипами и емкими батареями до 6100 мАч.

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В рейтинг попали смартфоны OnePlus 13, OnePlus Ace 3 Pro, OnePlus 13R, OnePlus Ace 5 Pro и OnePlus 12.

OnePlus 13

Флагманский экран OnePlus 13 позволяет снижать частоту обновления со 120 до 1 Гц для экономии заряда батареи, но не это является его главным преимуществом, а камеры, делающие отличные фото и хорошо снимающие видео. Радует и возможность выбрать модели с 12, 16 или 24 ГБ ОЗУ. Смартфон оборудован емким аккумулятором на 600 мАч и производительным чипом Snapdragon 8 Elite, что при тестировании дало ему возможность получить 92 балла, согласно данным nanoreview.net.

Из минусов тестировщики выделили перегрев при нагрузках, невозможность телеобъектива фокусировать близко до объекта, отсутствие комплектного адаптера питания на 100 Вт (для моделей, поставляемых в ЕС, — прим. ред.), поддержку eSIM не всеми моделями, отсутствие информации о сроках обновления программного обеспечения.

Обзор OnePlus 13

Технические характеристики OnePlus 13:

Экран: 6,82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 МП + 50 МП + 50 МП

Аккумулятор: 6000 мАч

ОС: Android 15

Вес: 213 г

OnePlus Ace 3 Pro

Смартфон получил от разработчиков новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что гарантирует его высокую производительность. Автономность в течение нескольких дней телефону обеспечит батарея емкостью 6100 мАч. Данный показатель выше, чем у флагманской 13-й модели, о которой речь шла выше.

Камеры тут, конечно, подкачали и не могут похвастать превосходным качеством фото, но для выкладывания снимков в соцсети — вполне сгодятся. Объем ОЗУ может составлять либо 12, либо 16 ГБ. В целом, от тестировщиков данная модель получила 86 баллов, что весьма неплохо.

Обзор OnePlus Ace 3 Pro

Технические характеристики OnePlus Ace 3 Pro:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 MП + 8 MП + 2 MП

Батарея: 6100 мАч

ОС: Android 14

Вес: 212 г.

OnePlus 13R

Смартфон располагает 50-мегапиксельным сенсором от компании Sony, что дает ему возможность достойно снимать в дневное и вечернее время. Шустрый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и память UFS 4.0 гарантируют пользователю высокую скорость передачи и обработки данных. Операционная система OxygenOS может похвастать богатым функционал под стать флагманским устройствам. Динамики звучат чисто — без лишних звуков. Память может составлять 12 или 16 ГБ.

Минусы тоже есть: так, селфи-камера и свехширокоугольный датчик имеют проблемы с детализацией, а отсутствие автофокуса ухудшают четкость снимков, особенно в движении. Смартфон комплектуется зарядным устройством лишь для некоторых рынков, а не для всех стран без исключения. При тестировании он набрал 86 баллов.

Обзор OnePlus 13R

Технические характеристики OnePlus 13R:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 MП + 8 MП + 50 MП

Батарея: 6000 мАч

ОС: Android 15

Вес: 206 г.

OnePlus Ace 5 Pro

Смартфон имеет под капотом емкий кремний-углеродный аккумулятор на 6100 мАч, чип Snapdragon 8 Elite, работающий вместе с операционной системой Android 15 и памятью на 12 или 16 ГБ. По результатам тестов он набрал 89 баллов.

Эксперты отмечают хорошую работу его 6.78-дюймового AMOLED-экрана разрешением 1264 x 2780 пикселей, неплохие снимки основной камеры. Максимальная мощность заряда составляет 100 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует, зато проводная довольно шустрая: с 0 до 55% за 15 минут. Время полной зарядки составляет 36 минут.

Обзор OnePlus Ace 5 Pro

Технические характеристики OnePlus Ace 5 Pro:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 MП + 8 MП + 2 MП

Батарея: 6100 мАч

ОС: Android 15

Вес: 217 г.

OnePlus 12

Дисплей этого устройства отличается очень высокой яркостью — 4500 нит, при этом частота обновления достигает 120 Гц. Ее можно снизить до 1 Гц для экономии энергии.

Камеры получили 3-кратный оптический зум и отличную стабилизацию, так что видеоряд получится плавным и привлекательным. Батарея емкостью 5400 мАч может заряжаться от 50-ваттной беспроводной зарядки.

Экспертов разочаровала сертификация IP65, гарантирующая пыле- и влагозащиту. они считают, что модель могла бы получить от разработчиков защиту и получше. А еще они посчитали смартфон тяжелым. В целом по результатам тестов он набрал 87 баллов.

Обзор OnePlus 12

Технические характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 MП + 64 MП + 48 MП

Батарея: 5400 мАч

OС: Android 15

Вес: 220 г.

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