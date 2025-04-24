Назван лучший смартфон 2025 года, и это не модель от Samsung или Google (видео)

Эксперты часто называют лучшими смартфонами модели от Samsung или Google. Однако на олимп славы потихоньку взбирается новая "звезда" — OnePlus 13, который специалисты уже считают лучшим телефоном 2025 года. "Скорее всего, он удержит корону до конца года", — пишут они.

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Об этом сообщает издание Android Authority.

У OnePlus 13 есть то, чего нет у других телефонов

Samsung, Apple и, в меньшей степени, Google в течение последнего года переживали спад инноваций. Samsung и Apple в основном переупаковывали свои ведущие смартфоны новым процессором и минимальными другими изменениями. Google обновила дизайн серии Pixel 9 и поработала над внесением множества изменений в другие аппаратные элементы.

Однако OnePlus 13 получил несколько существенных обновлений по сравнению с OnePlus 12. Например, он располагает новой технологией, которой нет во многих других телефонах, позволяющую увеличить время работы от батареи.

OnePlus также увеличила два объектива задней камеры. Основной объектив тот же, но телеобъектив получил гораздо больший датчик для лучшего поглощения света и улучшения зума, а сверхширокий объектив получил новый датчик с несколькими дополнительными мегапикселями. В итоге получился один из лучших камерофонов на рынке, отмечают тестировщики.

Новинка перешла со стандарта IP68 на более высокий IP69, получила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и меньший вес при сохранении тех же основных размеров корпуса, что и у OnePlus 12.

Обзор OnePlus 13

Однако самым заметным обновлением является батарея. OnePlus предлагает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт (с соответствующим зарядным устройством в коробке) наряду с беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Телефон имеет большую, чем у 12-й модели, кремниево-углеродную батарею емкостью 6000 мАч. Аккумуляторы из кремния и углерода могут хранить больше энергии в меньшем пространстве, чем типичные литий-ионные, что позволяет OnePlus 13 иметь лучшее время автономной работы, чем у любого другого флагмана, доступного на рынке сегодня.

Проще говоря, если смотреть объективно, OnePlus 13 — это огромный шаг вперед по сравнению с OnePlus 12, он превосходит большинство других телефонов по характеристикам и стоит всего 899 долларов.

"Разве это не дает ему право называться лучшим телефоном Android 2025 года?", — задаются вопросом эксперты.

Ранее мы писали про 5 смартфонов Xiaomi с большой батареей. В рейтинге оказались смартфоны Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Redmi 14C, Xiaomi 15, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 Pro, емкость батарей которых превышает 5000 мАч.