Топ-5 смартфонов Xiaomi с большой батареей: модели, которые работают дольше всех (видео)

В рейтинге оказались смартфоны Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Redmi 14C, Xiaomi 15, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 Pro, емкость батарей которых превышает 5000 мАч.

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Бренд Xiaomi радует не только смартфонами с хорошими камерами, но и с емкими аккумуляторами. В этом небольшом обзоре Фокус расскажет о моделях, чьи батареи обеспечат длительную автономность, назовет другие технические характеристики, а также актуальные цены в Украине согласно данным hotline.ua.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra: обзор

Смартфон отличает хорошая камера для профессиональной съемки, яркий и плавный дисплей, обеспечивающий четкую картинку, новый процессор Snapdragon 8 Elite, гарантирующий впечатляющую производительность и достойную энергоэффективность. HyperOS обладает достаточно большим функционалом, позволяющим детально настроить телефон. Вишенкой на торте является батарея емкостью 5410 мАч.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra: обзор

Минусами данной модели от Xiaomi является следование стандарту IP68, тогда как многие конкуренты перешли на более совершенный стандарт IP69, а также: перегрев при больших нагрузках, отсутствие автофокуса у селфи-камеры, что сказывается на качестве снимков.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: nextpit.com

Технические характеристики Xiaomi 15 Ultra:

Дисплей: 6,73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Mп + 200 Mп + 50 Mп + 50 Mп

Память: 16 ГБ/1 ТБ

Батарея: 5410 мАч

ОС: Android 15

Вес: 226 г

Цены: 56 999 – 68 977 грн

Xiaomi 15: детали о смартфоне

Модель получила от разработчиков довольно яркий экран, 300-герцовый сенсор. За производительность отвечают новейший чипсет Snapdragon 8 Elite, память 12/512 ГБ и операционная система Android 15. Тройная камера делает хорошие фотографии, а видео может похвастать отличной стабилизацией. Аккумулятор держит заряд около 2-х суток, есть проводная и беспроводная зарядки — обе довольно шустрые. USB-порт быстро передает данные, что тоже не может не радовать.

Система охлаждения хромает, поэтому возможен перегрев из-за больших нагрузок. Из минусов также стоит упомянуть ограниченный оптическим зумом 2.6x телеобъектив и посредственную работу объектива с увеличенным углом охвата.

Обзор Xiaomi 15

Технические характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6.36 дюйма, AMOLED, 1200 x 2670 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Mп + 50 Mп + 50 Mп

Батарея: 5400 мАч

Память: 12/512 ГБ

ОС: Android 15

Вес: 191 г

Цены: 32 449 – 43 999 грн

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro имеет на борту операционную систему Android 13, однако возможен апдейт до 15-й версии, процессор Snapdragon 7s Gen 2, экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Камеры создают видео формата 4K при 30 кадрах в секунду. Пользователи смогут разместить 2 Nano-SIM-карты, а также воспользоваться eSIM.

Выделяет модель батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Меломанам будет приятно присутствие традиционного аудиоразъема 3,5 мм для подключения наушников.

Обзор на Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 13 Pro:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Камера: 200 Mп + 8 Mп + 2 Mп

Батарея: 5100 мАч

Память: 8/256 ГБ

ОС: Android 13

Вес: 187 г

Цены: 10 577 – 15 999 грн

Детали о смартфоне Xiaomi 14 Pro

Дисплей данного телефона может похвастать высокой яркостью в 3000 нит, наличием процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, титановой рамкой, мощной проводной и быстрой беспроводной зарядкой, аккумулятором емкостью 5500 мАч.

Минусами стали отсутствие 5-кратного зума у основной камеры, а еще большие габариты и вес, что может доставлять неудобства во время использования. Однако цена, стартующая от 9000 грн не может не радовать потенциальных покупателей, не переплачивающих за ненужный функционал.

Обзор Xiaomi 14 Pro

Технические характеристики Xiaomi 14 Pro:

Дисплей: 6,73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 Mп + 50 Mп + 50 Mп

Батарея: 5500 мАч

Память: 8/256 ГБ

OС: Android 15

Вес: 223 г

Цены: 9 069 – 15 890 грн

Xiaomi Redmi 14C: общие сведения

Xiaomi Redmi 14C — бюджетный смартфон 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Под капотом у него находится процессор MediaTek Helio G81 Ultra и графический ускоритель Mali-G52, работающие вместе с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти (имеется возможность расширения с помощью microSD-карты).

Основная камера — тройная с сенсором на 50 Мп, а фронтальная — на 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5160 мАч хорошо держит заряд в течение как минимум двух дней. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В наличии модули Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 и NFC, что делает устройство удобным для использования всегда и везде. Ну а цена от 4400 грн является тут хорошим бонусом.

Обзор на Xiaomi Redmi 14C

Технические характеристики Xiaomi Redmi 14C:

Дисплей: 6.88 дюйма, IPS LCD, 720 x 1640 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Камера: 50 Mп + 8 Mп

Батарея: 5160 мАч

Память: 8/256 ГБ

ОС: Android 14

Вес: 212 г

Цены: 4 439 – 7 259 грн

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