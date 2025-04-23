Топ 5 смартфонів Xiaomi з великою батареєю: моделі, які працюють найдовше (відео)

У рейтингу опинилися смартфони Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Redmi 14C, Xiaomi 15, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 Pro, ємність батарей яких перевищує 5000 мАг.

Related video

Бренд Xiaomi радує не тільки смартфонами з хорошими камерами, але і з ємними акумуляторами. У цьому невеликому огляді Фокус розповість про моделі, чиї батареї забезпечать тривалу автономність, назве інші технічні характеристики, а також актуальні ціни в Україні згідно з даними hotline.ua.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra: огляд

Смартфон відрізняє хороша камера для професійної зйомки, яскравий і плавний дисплей, що забезпечує чітку картинку, новий процесор Snapdragon 8 Elite, що гарантує вражаючу продуктивність і гідну енергоефективність. HyperOS має досить великий функціонал, що дозволяє детально налаштувати телефон. Вишенькою на торті є батарея ємністю 5410 мАг.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra: огляд

Мінусами цієї моделі від Xiaomi є дотримання стандарту IP68, тоді як багато конкурентів перейшли на більш досконалий стандарт IP69, а також: перегрів за великих навантажень, відсутність автофокусу у селфі-камери, що позначається на якості знімків.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: nextpit.com

Технічні характеристики Xiaomi 15 Ultra:

Дисплей: 6,73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Пам'ять: 16 ГБ/1 ТБ

Батарея: 5410 мАг

ОС: Android 15

Вага: 226 г

Ціни: 56 999 — 68 977 грн

Xiaomi 15: деталі про смартфон

Модель отримала від розробників доволі яскравий екран, 300-герцовий сенсор. За продуктивність відповідають новітній чипсет Snapdragon 8 Elite, пам'ять 12/512 ГБ і операційна система Android 15. Потрійна камера робить хороші фотографії, а відео може похвалитися відмінною стабілізацією. Акумулятор тримає заряд близько 2-х діб, є дротова і бездротова зарядки — обидві досить спритні. USB-порт швидко передає дані, що теж не може не радувати.

Система охолодження кульгає, тому можливий перегрів через великі навантаження. З мінусів також варто згадати обмежений оптичним зумом 2.6x телеоб'єктив і посередню роботу об'єктива зі збільшеним кутом охоплення.

Огляд Xiaomi 15

Технічні характеристики Xiaomi 15:

Дисплей: 6.36 дюйма, AMOLED, 1200 x 2670 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Батарея: 5400 мАг

Пам'ять: 12/512 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 191 г

Ціни: 32 449 — 43 999 грн

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro має на борту операційну систему Android 13, проте можливий апдейт до 15-ї версії, процесор Snapdragon 7s Gen 2, екран із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. Камери створюють відео формату 4K при 30 кадрах на секунду. Користувачі зможуть розмістити 2 Nano-SIM-карти, а також скористатися eSIM.

Виділяє модель батарея ємністю 5100 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Меломанам буде приємна присутність традиційного аудіороз'єму 3,5 мм для підключення навушників.

Огляд на Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Технічні характеристики Xiaomi Redmi Note 13 Pro:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Камера: 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Батарея: 5100 мАг

Пам'ять: 8/256 ГБ

ОС: Android 13

Вага: 187 г

Ціни: 10 577 — 15 999 грн

Деталі про смартфон Xiaomi 14 Pro

Дисплей цього телефону може похвалитися високою яскравістю в 3000 ніт, наявністю процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, титановою рамкою, потужною дротовою і швидкою бездротовою зарядкою, акумулятором ємністю 5500 мАг.

Мінусами стали відсутність 5-кратного зуму в основної камери, а ще великі габарити і вага, що може доставляти незручності під час використання. Однак ціна, що стартує від 9000 грн, не може не радувати потенційних покупців, які не переплачують за непотрібний функціонал.

Огляд Xiaomi 14 Pro

Технічні характеристики Xiaomi 14 Pro:

Дисплей: 6,73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Батарея: 5500 мАг

Пам'ять: 8/256 ГБ

ОС: Android 15

Вага: 223 г

Ціни: 9 069 — 15 890 грн

Xiaomi Redmi 14C: загальні відомості

Xiaomi Redmi 14C — бюджетний смартфон з 6,88-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення до 120 Гц. Під капотом у нього знаходиться процесор MediaTek Helio G81 Ultra і графічний прискорювач Mali-G52, які працюють разом з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті (є можливість розширення за допомогою microSD-карти).

Основна камера — потрійна з сенсором на 50 Мп, а фронтальна — на 13 Мп. Акумулятор ємністю 5160 мАг добре тримає заряд протягом щонайменше двох днів. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Є модулі Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 і NFC, що робить пристрій зручним для використання завжди і всюди. Ну а ціна від 4400 грн є тут хорошим бонусом.

Огляд на Xiaomi Redmi 14C

Технічні характеристики Xiaomi Redmi 14C:

Дисплей: 6.88 дюйма, IPS LCD, 720 x 1640 пікселів

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Камера: 50 Мп + 8 Мп

Батарея: 5160 мАг

Пам'ять: 8/256 ГБ

ОС: Android 14

Вага: 212 г

Ціни: 4 439 — 7 259 грн

Раніше ми повідомляли, що хакери можуть вкрасти гроші у власників смартфонів Samsung. У мобільних телефонів Samsung знайшли вразливість, яка дасть змогу зловмисникам отримати паролі, електронні листи і навіть банківську інформацію, щоб отримати конфіденційні дані або доступ до рахунків.