Названо найкращий смартфон 2025 року, і це не модель від Samsung або Google (відео)

Експерти часто називають найкращими смартфонами моделі від Samsung або Google. Однак на олімп слави потихеньку підіймається нова "зірка" — OnePlus 13, який фахівці вже вважають найкращим телефоном 2025 року. "Найімовірніше, він утримає корону до кінця року", — пишуть вони.

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Про це повідомляє видання Android Authority.

У OnePlus 13 є те, чого немає в інших телефонів

Samsung, Apple і, меншою мірою, Google протягом останнього року переживали спад інновацій. Samsung і Apple в основному перепаковували свої провідні смартфони новим процесором і мінімальними іншими змінами. Google оновила дизайн серії Pixel 9 і попрацювала над внесенням безлічі змін в інші апаратні елементи.

Однак OnePlus 13 отримав кілька суттєвих оновлень порівняно з OnePlus 12. Наприклад, він має в своєму розпорядженні нову технологію, якої немає в багатьох інших телефонах, що дозволяє збільшити час роботи від батареї.

OnePlus також збільшила два об'єктиви задньої камери. Основний об'єктив той самий, але телеоб'єктив отримав набагато більший датчик для кращого поглинання світла і поліпшення зуму, а надширокий об'єктив отримав новий датчик з кількома додатковими мегапікселями. У підсумку вийшов один із найкращих камерофонів на ринку, зазначають тестувальники.

Новинка перейшла зі стандарту IP68 на вищий IP69, отримала ультразвуковий сканер відбитків пальців і меншу вагу при збереженні тих самих основних розмірів корпусу, що й у OnePlus 12.

Огляд OnePlus 13

Однак найпомітнішим оновленням є батарея. OnePlus пропонує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт (з відповідним зарядним пристроєм у коробці) поряд із бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт. Телефон має більшу, ніж у 12-ї моделі, кремнієво-вуглецеву батарею ємністю 6000 мАг. Акумулятори з кремнію та вуглецю можуть зберігати більше енергії в меншому просторі, ніж типові літій-іонні, що дає змогу OnePlus 13 мати кращий час автономної роботи, ніж у будь-якого іншого флагмана, доступного на ринку сьогодні.

Простіше кажучи, якщо дивитися об'єктивно, OnePlus 13 — це величезний крок вперед порівняно з OnePlus 12, він перевершує більшість інших телефонів за характеристиками і коштує всього 899 доларів.

"Хіба це не дає йому право називатися найкращим телефоном Android 2025 року?", — задаються питанням експерти.

Раніше ми писали про 5 смартфонів Xiaomi з великою батареєю. У рейтингу опинилися смартфони Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Redmi 14C, Xiaomi 15, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 Pro, ємність батарей яких перевищує 5000 мАг.