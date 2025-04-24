Лучшие камерофоны 2025 года: Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и другие (фото)

Смартфоны Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra, OPPO Find X8 Pro и Xiaomi 15 Ultra вошли в рейтинг чемпионов по дальнему зуму. Узнайте, какая модель победила.

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Об этом пишет издание androidauthority.com.

Эксперты протестировали Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra, OPPO Find X8 Pro и Xiaomi 15 Ultra и по итогу составили следующую таблицу с данными для сравнения:

Periscope Zoom Pixel 9 Pro XL Galaxy S25 Ultra Find X8 Pro Xiaomi 15 Ultra Aperture

f/2.8

f/3.4

f/4.3

f/2.6

Sensor Size

1 / 2.55

1 / 2.52

1 / 2.51

1 / 1.4

Megapixels

48MP

50MP

50MP

200MP

Focal Length

113mm

111mm

135mm

100mm

Zoom factor

5x

5x

6x

4.3x

Xiaomi 15 Ultra имеет значительное преимущество с точки зрения ключевых характеристик. У него самый большой датчик (хотя и разделенный на большее количество более мелких пикселей) и самая широкая апертура из всех. У остальных трех моделей датчики изображения примерно одинакового размера, но у Find X8 Pro самая узкая апертура, что, возможно, делает его самым слабым из всех.

Тесты 10-кратного зума смартфонов

Galaxy S25 Ultra отличился плохой аберрацией объектива при 10-кратном зуме — есть небольшой шум, видимый на переходах между светом и тенью.

Pixel 9 Pro XL также показал во время тестов небольшое количество шума на более темных местах кадра, вероятно, там, где алгоритм HDR телефона осветлил тени, что также объясняет отсутствие контраста.

OPPO также продемонстрировал некоторый шум, возникающий даже в этих хорошо освещенных условиях, из-за чего изображение выглядело слишком гладким при 10-кратном зуме. Однако телефон хорошо справился с обеспечением яркой насыщенности цветов и контрастности, чего нельзя сказать о Google или Samsung, но его баланс белого не безупречен.

Но все, что OPPO делает хорошо, Xiaomi делает лучше, пришли к выводу тестировщики. Он точно отобразил детализацию, в темных частях сцены не было заметного шума и не было очевидной чрезмерной резкости.

Смартфоны Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra Фото: androidauthority.com

Как работает 30-кратный зум телефонов

При 30-кратном увеличении на Pixel 9 Pro XL мелкий текст на фото был совершенно неразборчив, а детали довольно размыты. Xiaomi 15 Ultra оказался лишь немного лучше с точки зрения чтения текста, но детали остальной части сцены также очень размыты.

Удивительно, но OPPO Find X8 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra лучше всех различают текст. Более агрессивный проход резкости OPPO работает хорошо. Хотя текст на фото выглядел немного криво. Текст Galaxy S25 Ultra был разборчив, но остальная сцена была слишком мягкая, а потому размытая.

Снимок крупного объекта у Google Pixel 9 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra был мягким и наиболее размытым, даже при ярком дневном освещении. Отсутствие резкости по краям наблюдалось у Samsung, да и Pixel оказался не многим лучше.

OPPO справился с задачей лучше, но не намного. Его сильная зависимость от программной обработки вносит дополнительные детали, но результат выглядит "плоским" и не реалистичным. Тем не менее, в результате получается изображение с гораздо более четко очерченными краями и мелкими деталями, чем у Pixel или Galaxy, что дает телефону преимущество.

Результат Xiaomi еще лучше, с более естественным видом деталей, сплошными цветами и не слишком большим искажением. Опять же, резкость и шумоподавление сведены к минимуму. Однако Xiaomi 15 Ultra не безупречен. Очевидно, что задействована некоторая многокадровая обработка, в результате чего части изображения содержат больше деталей, чем у других смартфонов. Тем не менее, это заметно только при увеличении, и его 30-кратный результат более резкий, чем три других.

Победитель — Xiaomi 15 Ultra

Несомненно, Xiaomi 15 Ultra — лучший из четырех телефонов с зумом на большие расстояния. Он дает самые стабильные результаты при ярком и тусклом освещении и захватывает самые яркие детали. Это не безоговорочная победа, так как многие его результаты получаются недоэкспонированными, но он, безусловно, лучший в создании фотографий с больших расстояний. Учитывая его надежные характеристики, эксперты объявили этот смартфон победителем, так как его 30-кратные возможности весьма впечатляют при скромном объективе 4,3x.

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