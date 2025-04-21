Самые лучшие смартфоны Google Pixel: топ-3 модели, которые понравились экспертам (видео)

Эксперты протестировали работу смартфонов Google Pixel и определили самые производительные из них — Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9.

Related video

Бенчмарк nanoreview.net поделился результатами тестов смартфонов от производителя Google. В рейтинг попали модели набравшие по 82 и 79 баллов.

Google Pixel 9 Pro XL

Тестировщики отметили, что дисплей этой модели одним из самых ярких. В плюсы они записали автономное время работы, хорошую и быструю зарядку без перегрева, отличную работу всех камер, внушительный набор функций искусственного интеллекта.

Из минусов они выделили слабую схемку видео, перегрев устройства от нагрузок вроде игр ААА, необходимость апгрейда программного обеспечения камер.

Тем не менее, от экспертов смартфон получил высокую оценку — 82 балла.

Технические характеристики Google Pixel 9 Pro XL:

Дисплей: 6.8 дюйма, OLED, 1344 x 2992 точек

Чипсет: Google Tensor G4

Камера: 50 Мп + 48 Mп + 48 Mп

Аккумулятор: 5060 мАч

ОС: Android 15

Вес: 221 г.

Google Pixel 9 Pro

Этот телефон тоже удостоился 82 баллов, так как имеет высокий уровень защиты от влаги и пыли, яркий экран с частотой обновления до 120 Гц, набор ИИ-функций, 7 лет поддержки обновлений, хорошие камеры с отличной стабилизацией.

Однако пиковая производительность тестировщиков не впечатлила. Они отметили, что смартфон перегревается под нагрузками, а производительность при этом падает. Скорость зарядки не такая уж высокая, в комплекте отсутствует адаптер питания, что тоже явный минус. Накопитель не отличается скоростью передачи данных, подчеркнули специалисты.

Технические характеристики Google Pixel 9 Pro:

Экран: 6.3 дюйма, OLED, 1280 x 2856 пикс.

Чипсет: Google Tensor G4

Камера: 50 Mп + 48 Mп + 48 Mп

Батарея: 4700 мАч

ОС: Android 15

Вес: 199 г.

Google Pixel 9

Смартфон получил 79 баллов по результатам тестов. Эксперты выделили такие достоинства, как яркий дисплей, хорошо работающий при любых условиях, хорошие камеры, как основные, так и фронтальная, беспроблемная автономность (устройство способно продержаться как минимум день без подзарядки), ИИ-функции, 7 лет поддержки программного обеспечения от производителя.

Из минусов заметили такие: низкая адаптивная частота обновления экрана, как у бюджетников, минимум настроек профессионального режима съемки, медленная зарядка, отсутствие адаптера питания в комплекте, крупный размер и тяжелый вес. "В плане съемки видео смартфон заметно отстает от конкурентов", — резюмировали эксперты.

Технические характеристики Google Pixel 9:

Дисплей: 6.3 дюйма, OLED, 1080 x 2424 точек

Процессор: Google Tensor G4

Камера: 50 Mп + 48 Mп

Аккумулятор: 4700 мАч

ОС: Android 15

Вес: 198 г.

Ранее мы сообщали, что звуки телефона по ночам разозлили женщину, но она оказалась сама виновата. Постоянные уведомления на смартфоне вызывали подозрение и едва не поссорили супругов, но причина оказалась весьма неожиданной.