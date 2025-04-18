Женщина разозлилась на мужа из-за звуков телефона по ночам, но оказалась сама виновата

Постоянные уведомления на смартфоне вызывали подозрение и едва не поссорили супругов, но причина оказалась весьма неожиданной.

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Женщина рассказала свою историю в TikTok и ее ролик быстро стал вирусным, передает издание NewsWeek. С момента публикации ее видео набрало более 580 000 просмотров и 94 000 лайков.

Она забеспокоилась, когда услышала много звуковых сигналов на смартфоне мужа посреди ночи, подумав, что тот с кем-то переписывается. Но оказалось, что все это время уведомления звучали из-за роликов в TikTok, которые женщина сама же отправляла своему партнеру.

"Объявляю тайм-аут после того, как разозлилась на то, что телефон мужа постоянно звонит посреди ночи, но потом понимаю, что это я просто отправляю ему TikTok. Все это время это была я. Думаю, проблема во мне", — высказалась она.

В комментариях другие пользователи рассказали, что автор ролика не одинока с такой проблемой в отношениях. Одна девушка сообщила, что любимый мужчина заблокировал ее в TikTok из-за большого количества сообщений.

Другой пользователь поделился, что уведомления на его телефоне иногда будят жену посреди ночи. Она думает, будто случилась какая-то чрезвычайная ситуация.

Некоторые вспоминали моменты, когда их собственная забывчивость приводила к ненужным подозрениям или нервозности, как в случае автора поста, но даже хуже.

"Когда я была на 13-й неделе беременности, я целый час плакала, размышляя, стоит ли мне залезть в его телефон, потому что он постоянно разрывался, а потом я поняла, что это я отправляю ему TikTok", — призналась одна из комментаторов.

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