Поход в ресторан обернулся кошмаром: ошибка официанта стоила мужчине слишком дорого (фото)

Клиент рассказал, что после перепутанного пива ресторан добавил в его счет "сбор за жалобу" в размере $5, подняв итоговую сумму до $24,47. Теперь люди обсуждают, законно ли заведение может взимать плату за указание на ошибку в обслуживании.

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Мужчина поделился историей на популярном форуме Reddit. За то, что он указал официанту на неправильно поданное пиво, с него потребовали дополнительную плату.

По словам автора поста, он зашел в заведение, чтобы съесть пиццу и выпить пару кружек пива. Когда гостю принесли не тот сорт, он вежливо обратил на это внимание официанта. Однако в чеке он обнаружил строчку "b****ing fee" — "сбор за нытье" — на пять долларов (около 200 гривен), что подняло счет до общего значения в $24,47 (около 1000 гривен).

"С меня взяли "b****ing fee" за то, что я сообщил им, что мне подали не то пиво", — написал он.

Клиент рассказал, что после перепутанного пива ресторан добавил в его счет "сбор за жалобу" в размере $5 Фото: Reddit

В комментариях к посту реакция оказалась неоднозначной.

Один пользователь отметил, что ресторан не имеет права взимать такую плату без явного предупреждения: "Они никак не могут заставить вас заплатить за это, если, конечно, у них нет вывески, рекламирующей их политику сбора денег".

Другой обратил внимание на налоговое оформление, отметив, что в регионе клиента плата за b****ing облагается налогом.

"Похоже, что они сняли $2 с одного сорта пива из-за неразберихи, а потом добавили эту чертову плату. Интересно, они сделали это в шутку и забыли отменить", — еще один пользователь предположил, что дополнительная сумма могла быть просто забытым списанием.

Практика "сбора за жалобу" пока кажется исключением, а не нормой. Однако и ресторанные сборы за обслуживание приносят все больше споров: кто-то считает их обоснованными, отмечая высокую загрузку персонала, а кто-то жалуется на недостаток прозрачности и неожиданность дополнительных плат.

Сторонники полной прозрачности предлагают ресторанам вывешивать все актуальные комиссии на видных местах, чтобы гость заранее знал о возможных дополнительных расходах. Тогда как противники подобных "сборов за неудобства" убеждены, что клиенты не должны платить за исправление ошибок сервиса.

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