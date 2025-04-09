Девушки арендовали частную виллу, а утром заметили нежданного гостя в бассейне (видео)

Австралийки Карина и Белла были уверены, что арендовали частную виллу, но внезапный визит соседа в 6 утра показал обратное.

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Об этом рассказала Карина Хортон в одном из своих видео в TikTok.

Отдых на Бали для двух подруг из Австралии обернулся неожиданным сюрпризом. "Частная" вилла оказалась вовсе не такой уж приватной, как они рассчитывали. Видео с их удивленной реакцией собрало более 8,1 миллиона просмотров в TikTok.

Карина Хортон (24 года) и ее подруга Белла (19 лет) прибыли в Чангу после долгого перелета и решили начать отдых с утреннего купания в бассейне. По их словам, сайт, через который они бронировали жилье, никак не указывал на то, что вилла может быть общей.

"Когда мы прибыли после долгого перелета, мы решили, что первым делом пойдем купаться… потому что было очень жарко", — рассказала Хортон.

Однако в 6 утра их "уединение" прервал другой гость виллы, который вышел из соседней комнаты, чтобы поздороваться. Момент был случайно запечатлен на видео, которое Карина опубликовала в TikTok. Их удивление сменилось смехом, когда они поняли, что не одни.

"На видео видно, как мы осознали, что это не личное пространство, когда из комнаты вышел молодой человек. Он был рад нас видеть, хотя и сказал, что мы его разбудили", — добавила австралийка.

Несмотря на легкий шок, подруги восприняли ситуацию с юмором. Карина призналась, что реакция ее подруги на видео до сих пор вызывает у нее смех: "Мы смеялись как никто другой".

Купание подруг прервал другой гость виллы, который вышел из соседней комнаты, чтобы поздороваться Фото: TikTok

Пользователи соцсетей тоже не остались равнодушными. Многие начали делиться своими историями с нежданными соседями по "частным" апартаментам. Один комментатор вспомнил, как ночью в его квартиру в Лондоне зашла пара, не подозревая, что она уже занята.

Другие пользователи обратили внимание на путаницу в терминологии.

"Ваша вилла не была общей, но бассейн был общий. Это большая разница", — заметил один из них.

Некоторые пользователи также отметили, что под видом "частных вилл" часто сдаются номера в мини-комплексах, где гости делят между собой такие зоны, как гостиная, сад или бассейн.

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