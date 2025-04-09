Дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні (відео)

Австралійки Карина і Белла були впевнені, що орендували приватну віллу, але раптовий візит сусіда о 6-й ранку засвідчив протилежне.

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Про це розповіла Карина Хортон в одному зі своїх відео в TikTok.

Відпочинок на Балі для двох подруг з Австралії обернувся несподіваним сюрпризом. "Приватна" вілла виявилася зовсім не такою вже приватною, як вони розраховували. Відео з їхньою здивованою реакцією зібрало понад 8,1 мільйона переглядів у TikTok.

Каріна Хортон (24 роки) та її подруга Белла (19 років) прибули в Чангу після тривалого перельоту і вирішили почати відпочинок з ранкового купання в басейні. За їхніми словами, сайт, через який вони бронювали житло, ніяк не вказував на те, що вілла може бути спільною.

"Коли ми прибули після тривалого перельоту, ми вирішили, що насамперед підемо купатися... тому що було дуже спекотно", — розповіла Хортон.

Однак о 6 ранку їхнє "усамітнення" перервав інший гість вілли, який вийшов із сусідньої кімнати, щоб привітатися. Момент був випадково зафіксований на відео, яке Карина опублікувала в TikTok. Їхнє здивування змінилося сміхом, коли вони зрозуміли, що не самі.

"На відео видно, як ми усвідомили, що це не особистий простір, коли з кімнати вийшов молодий чоловік. Він був радий нас бачити, хоча й сказав, що ми його розбудили", — додала австралійка.

Попри легкий шок, подруги сприйняли ситуацію з гумором. Карина зізналася, що реакція її подруги на відео досі викликає в неї сміх: "Ми сміялися як ніхто інший".

Купання подруг перервав інший гість вілли, який вийшов із сусідньої кімнати, щоб привітатися Фото: TikTok

Користувачі соцмереж теж не залишилися байдужими. Багато хто почав ділитися своїми історіями з неочікуваними сусідами по "приватних" апартаментах. Один коментатор згадав, як уночі в його квартиру в Лондоні зайшла пара, не підозрюючи, що вона вже зайнята.

Інші користувачі звернули увагу на плутанину в термінології.

"Ваша вілла не була спільною, але басейн був спільний. Це велика різниця", — зауважив один із них.

Деякі користувачі також зазначили, що під виглядом "приватних вілл" часто здаються номери в міні-комплексах, де гості ділять між собою такі зони, як вітальня, сад або басейн.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.