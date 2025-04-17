Похід до ресторану обернувся кошмаром: помилка офіціанта коштувала чоловікові надто дорого

Клієнт розповів, що після переплутаного пива ресторан додав у його рахунок "збір за скаргу" в розмірі $5, піднявши підсумкову суму до $24,47. Тепер люди обговорюють, чи законно заклад може стягувати плату за вказівку на помилку в обслуговуванні.

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Чоловік поділився історією на популярному форумі Reddit. За те, що він вказав офіціантові на неправильно подане пиво, з нього зажадали додаткову плату.

За словами автора поста, він зайшов до закладу, щоб з'їсти піцу і випити кілька кухлів пива. Коли гостю принесли не той сорт, він ввічливо звернув на це увагу офіціанта. Однак у чеку він виявив рядок "b****ing fee" — "збір за скиглення" — на п'ять доларів (близько 200 гривень), що підняло рахунок до загального значення в $24,47 (близько 1000 гривень).

"З мене взяли "b****ing fee" за те, що я повідомив їм, що мені подали не те пиво", — написав він.

Клієнт розповів, що після переплутаного пива ресторан додав у його рахунок "збір за скаргу" в розмірі $5 Фото: Reddit

У коментарях до посту реакція виявилася неоднозначною.

Один користувач зазначив, що ресторан не має права стягувати таку плату без явного попередження: "Вони ніяк не можуть змусити вас заплатити за це, якщо, звісно, у них немає вивіски, що рекламує їхню політику збору грошей".

Інший звернув увагу на податкове оформлення, зазначивши, що в регіоні клієнта плата за b****ing оподатковується.

"Схоже, що вони зняли $2 з одного сорту пива через плутанину, а потім додали цю чортову плату. Цікаво, вони зробили це жартома і забули скасувати", — ще один користувач припустив, що додаткова сума могла бути просто забутим списанням.

Практика "збору за скаргу" поки що здається винятком, а не нормою. Однак і ресторанні збори за обслуговування приносять дедалі більше суперечок: хтось вважає їх обґрунтованими, наголошуючи на високому завантаженні персоналу, а хтось скаржиться на брак прозорості та несподіванку додаткових плат.

Прихильники повної прозорості пропонують ресторанам вивішувати всі актуальні комісії на видних місцях, щоб гість заздалегідь знав про можливі додаткові витрати. Тоді як противники подібних "зборів за незручності" переконані, що клієнти не повинні платити за виправлення помилок сервісу.

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